PS5’in Kullanıcı Arayüzü Hakkında Bazı Bilgiler Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan PS5, tasarımı ile ilgi odağı oldu. İki farkı modeli tanıtılan konsol, oyun içi görüntüleriyle dikkat çekti. Oyuncuların gözünden kaçmayan şey ise kısa bir arayüz videosu oldu. Konu ile ilgili açıklamalar PS5’in tasarım bölümü başkan yardımcısı MacLaurin’den çok geçmeden geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sony, nihayet yeni oyun konsolu PS5’in tanıtımını yaptı. Tam bir tanıtım görmemiş olsak da PS5’in ihtişamlı görünümü ve az da olsa kullanıcı arayüzü hakkında fikir sahibi olduk. Sony küçük bir arayüz görseli paylaşmış olsa bil, konsol piyasaya sürülmeden arayüze dair net bir şey söylemek mümkün değil gibi gözüküyor.

PlayStation’ın tasarım bölümünde başkan yardımcısı olan MacLaurin, PS5’te bulunan arayüzün adeta yeni bir evrim olduğunu söyledi. İnce ve gösterişli olmayan yapısıyla dikkat çektiğini söyleyen tasarımcı, yani bir görsel dile öncülük ettiğini belirtiyor.

PS5’in arayüzü, görsel dilde yeni bir devrim olacak

LinkedIn’de verdiği bir cevapta MacLaurin, PS4 arayüzünde neredeyse yüzde 100 revizyona gittiklerini söyleyerek yeni arayüzün çok farklı yeni konseptlere sahip olduğunu ekledi. MacLaurin, yeni arayüzü, işletim sisteminin çok ilginç bir evrimi olarak adlandırıyor. Kullanıcı ara yüzü olduğu için oldukça pratik olduğunu vurgulayan tasarımcı, baştan aşağıya yenilenen tasarımını “değiştirilmeyen bir piksel bile kalmadı” şeklinde ifade etti.

Arayüz denildiğinde akla kullanıcılar tarafından her zaman hız gelmiştir. Verdiği cevapta bunun hakkında da konuşan MacLaurin, Sony’nin ara yüz arasındaki geçiş zamanlarını milisaniyeyi referans alarak değerlendirdiğini belirtti. Şirketin hedef olarak arayüzde kullanıcılara milisaniye bazında bir deneyim yaşatmak istediğini ekledi. Yapılan lansmanda, yeni arayüz hakkında paylaşılan kısa videoyu ise aşağıya ekleyeceğimiz bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

MacLaurin ayrıca PS5’in donanımsal özelliklerinden bahsederek cihazın önceki PlayStation konsollarında görmediğimiz bir şekilde farklı özelleştirmeler sunacağına dair söz verdi. "Kesinlikle bazı özel sürümleri göreceksiniz ve bu önceki nesil konsollarda görmediğiniz bir özelleştirme ile gelecek" şeklinde konuşan tasarımcı, PS5’in tasarımı hakkında oldukça iddialı konuşmalar yaptı.

Sony PlayStation 5, 2020’nin sonunda doğru satışa sunulacak. Ultra HD Blu-ray sürücülü ve tamamen dijital versiyon olarak 2 farklı model ile piyasaya sürülecek konsol için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.