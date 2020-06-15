Bir Analiste Göre PS5'in Satışları Xbox Series X'i Geçecek

PlayStation 5'in tasarımının ve oyunlarının gösterilmesiyle birlikte oyunseverlerin kafasında yeni nesilde hangi konsolu alacakları şekillenmeye başladı. Tahminler, PlayStation 5'in satış rakamlarıyla Xbox Series X'i açık ara geride bırakacağı yönünde.

PlayStation 5 ve Xbox Series X, konsol savaşlarının yeni rakipleri olarak karşımıza çıktı. Sony'nin yeni nesil donanımını sergilemesiyle birlikte, konsolların olası satış performanslarıyla ilgili tahminler de gelmeye başladı. Bir analiste göre PS5, gelecek nesilde de liderliğini sürdürecek.

Ampere Analysis'den araştırmacı Piers Harding-Rolls, PlayStation 5'in Xbox Series X'ten önemli ölçüde daha fazla satılacağına inanıyor. Analist, Sony'nin PS4'ün ardından PS5'te de benzer bir başarı yakalayacağını ortaya koyuyor.

Harding-Rolls, PlayStation 5'in 2020'de 4.6 milyon adet satarak Xbox Series X'e göre daha iyi performans göstermesini bekliyor. Xbox Series X'in ise bu yılı 3.3 milyon adet satışla kapatması bekleniyor. Analist, 2024 yılının sonunda Sony'nin konsolunun 66 milyon, Microsoft'un konsolunun ise 37 milyon satış adedine ulaşacağını öngörüyor.

Harding Rolls'a göre yeni nesil konsollar, 179 milyon satan Xbox/PlayStation 2 neslinden bu yana süregelen düşüşü devam ettirecek. PS5 ve Xbox Series X satışlarının aynı zaman dilimi içerisinde 103 milyona ulaşması bekleniyor. Mobil oyunların yükselişi, Nintendo Switch satışlardaki artış ve oyuncuların PC'ye yönelimi düşüşe etki eden faktörler olarak gösteriliyor.

Oyuncuların konsollara olan ilgisi azalmaya devam edebilir

Elbette önümüzdeki yıllarda neler olabileceğini söylemek şu anda pek mümkün değil. Konsol satışları düşebilir, ancak oyunlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Microsoft, oyuncuları farklı platformlarda bir araya getirebilmek için yoğun çaba gösteriyor ve Xbox Series X'in geriye dönük uyumluluğu PS5'e göre daha fazla öne çıkıyor. Yine de PlayStation markası küresel olarak oldukça güçlü ve Microsoft'u yeni nesilde de zorlamaya devam edecek.

Analistler uzun zamandır oyunlara gösterilen ilginin artmasıyla birlikte konsol üreticilerinin önümüzdeki yıllarda yeni donanımlar satmaya devam etmesinin zorlaşacağını tahmin ediyor. Mobil ve PC platformlarının konsolları nasıl etkileyeceğini yeni nesilde daha net göreceğiz.