Sony, satışlarının istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yeni nesil sanal gerçeklik gözlükleri PSVR2'nin üretimini yavaşlatmaya karar verdi.

Sony'nin PlayStation için geliştirdiği artırılmış gerçeklik gözlükleri olan PSVR2, şubat ayında 549 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Japon teknoloji devi, 2 milyon birimden fazla PSVR2 üretmişti. Satış rakamları beklenen seviyede olmadığı için firmanın üretimi yavaşlatma kararı aldığı ifade edildi.

Oyun olmadan başlık ilgi görmedi

Cihazın satış rakamlarındaki düşüklüğün sebebi olarak ise uygun içeriklerin sayısının azlığı gösteriliyor. Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, the Resident Evil serisi gibi AAA oyunlarda ve bazı küçük oyunlarda karşımıza çıkıyordu. Öte yandan başlığın kendi başına PlayStation 5'ten daha pahalı olması, cihazdan beklentileri de oldukça üst seviyeye çıkarmıştı ve pek çok kişide de başlık ile neredeyse her oyunun oynanabileceği fikri oluşmuştu.

Sony'nin üretimi durdurması dışında, son dönemde gerçekleştirdiği işten çıkarmalarda da genel olarak sanal gerçeklik oyunlarında çalışan isimleri işten çıkardıkları görülüyordu. Firmanın Londra stüdyoları kapatıldı ve Firesprite adlı stüdyosu da bu işten çıkarmalardan etkilendi. İşten çıkarmalarda, şirketin toplam çalışanlarının %8'ine tekabül edecek şekilde 900 kişinin firmayla ilişiği kesilmişti.

Öte yandan Sony, başlık pazarından tamamen çıkmayı planlamıyor. Onun yerine başlıklara bilgisayarlarda kullanım desteği sağlamayı amaçlıyor. Şimdilik başlık desteğinin bilgisayarda hangi oyunları kapsayacağı bilinmiyor olsa da bu desteğin bu yılın sonunda gelmesi bekleniyor.

