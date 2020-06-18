Sony’nin oyun dünyasının bir sonraki dönemi için duyurduğu PS5’in yatay görselleri de ortaya çıktı. Amazon sunucularında ortaya çıkan görsele göre, PS5’leri yatay konumda kullanmak için stant desteği olacak.

Sony’nin geçtiğimiz hafta tanıttığı ve tasarımıyla fazlasıyla konuşulan yeni oyun konsolu PS5, dik görünümüyle herkesi şaşırtmıştı. Daha önceki konsollara göre daha büyük ve dikey bir tasarımla tanıtılan yeni oyun canavarının yatay olarak da kullanılabileceği açıklanmıştı. Açıklama yapılmış olsa da tasarım gereği konsolun nasıl bir yatay görünüme sahip olacağı merak ediliyordu. Sonunda, bu merakı giderecek yeni görseller ortaya çıktı.

PS5’in yayınlanan yeni resmi görsellerine baktığımızda her iki versiyonun da yatay olarak da kullanılabileceğini görmüş olduk. Konsolun yatay görsellerine baktığımızda, alt kısmında stant benzeri bir aparatın olduğunu görüyoruz.

Eğimli bir tasarım anlayışıyla geldiği düşünüldüğünde altında bir stant olması zaten beklenen konsolun, yatay olarak da son derece şık durduğunu söyleyebiliriz. Hem dijital hem de standart sürüm olarak satışa sunulacak konsolun versiyona göre farklı bir stantla gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Sony’nin PS5’i yatay kullanmak için nasıl bir yol izleyeceği hala bilinmiyor. Altta konsolun düz durmasını sağlayan stantların opsiyonel olma ihtimali de var, ancak şirket muhtemelen herhangi bir ek ücret gerektirmeden PS5’in kutusunda bu stantları sunacaktır. Zaten yeni konsol tanıtıldığında da en çok konuşulan noktalarından birisi dikey tasarıma sahip olmasıydı. Bu görselle birlikte, dikey tasarımı beğenmeyen kişilerin de yüreğine su serpilmiş oldu.

PS5 ne zaman satışa sunulacak?

Sony’nin pek çok oyunla birlikte tanıttığı yeni oyun konsolunun ne zaman satışa sunulacağı en çok merak edilen noktalar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni konsol 2020 içerisinde satışa sunulacak, ancak çıkış tarihi hakkında hala net bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre yeni konsolun eylül - ekim aylarında satışa sunulması bekleniyor.

Peki sizler PS5’in yatay görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Konsolu satın aldığınızda hangi pozisyonda kullanmayı tercih edersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.