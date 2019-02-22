Sony Xperia 1'in (XZ4) Basın Görseli Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia 1, göz alıcı mor renkli basın görseliyle ortaya çıktı. Cihazın tasarımı 'Ben Sony'im' diye bağırsa da modern dokunuşların olduğu bir gerçek.

Şu ana kadar ortaya çıkan bazı sızıntılar Sony’nin orta segmentteki Xperia XA serisinde yeniden markalaşmaya gideceğini ve Xperia XA3 modellerinin Xperia 10 olarak tanıtılacağını söylemişti. Evan Blass tarafından aktarılan bilgiye göre Sony, benzer yeniden markalaşmayı amiral gemisi segmentinde de uygulayacak ve Xperia XZ4, Xperia 1 adıyla piyasaya sunulacak.

Xperia 1’e ait olduğu iddia edilen basın görselleri, cihaz hakkında daha net yorumlarda bulunmamıza imkan tanıyor. Görünüşe göre Sony Xperia 1, geçmişteki Sony amiral gemileri ile benzer bir tasarıma sahip olmasına rağmen çok daha şık bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

Sony Xperia 1’in ekranın altında ve üstünde oldukça ince çerçeveler bulunuyor. Özellikle ekranın altında bulunan çerçeve, minimum seviyeye indirilmiş durumda. Ekranın üstünde ise ön kamera, ahize ve sensörlerin yer aldığı ince bir çerçeve bulunuyor. Yan çerçeveler ise yok denecek kadar inceltilmiş durumda.

Cihazın arkasına baktığımızda ise dikkatimizi çeken ilk şey ortaya konumlandırılmış ve dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu oluyor. Özellikle Samsung ve Huawei’nin üçlü kamera kurulumu ile elde ettikleri başarı göz önünde bulundurulduğunda Sony’nin de benzer bir başarıyı yakalamaması için hiçbir neden bulunmuyor.

Sony Xperia 1 Özellikler

7nm Snapdragon 855 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.5 inç QHD+ 21:9 OLED ekran

52MP, f/1.6 diyaframlı kamera, 2x optik yakınlaştırmalı ikinci bir kamera ve 0.3MP ToF sensörlü üçlü arka kamera

4G LTE, NFC, Bluetooth 5.0 desteği

4,400mAh batarya

Sony Xperia 1, Mobil Dünya Kongresi sırasında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın nasıl fiyatlandırılacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da Avrupa fiyatının 800-900 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu şartlar altında Sony Xperia 1’in Türkiye fiyatının Galaxy S10’dan biraz daha ucuz olması gerektiğini söyleyebiliriz.