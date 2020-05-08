Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus’a Android 10 Geldi

Geçtiğimiz kasım ayında açıkladığı yol haritasıyla 2020’nin başlarında Xperia 10 serisinin Android 10 güncellemesini alacağını söyleyen Sony sözünü tuttu. Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, Android 10 güncellemesi almaya başladı.

Yeni Android sürümüyle buluşmamıza sayılı haftalar kalmış olsa da günümüzde henüz son kararlı Android sürümü olan Android 10’u alamamış telefonlar bulunuyor. Üstelik bu telefonlar bazen şirketlerin en sevilen telefonları da olabiliyor. Android 10’un henüz gelmediği telefonlar arasında Sony’nin telefonları da yer alıyordu.

Geçtiğimiz kasım ayında Sony, Android 10 güncellemesinin yol haritasını paylaşmıştı. Bu yol haritasına göre Sony’nin orta segment akıllı telefonları Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, 2020’nin ilk aylarında Android 10 güncellemesi alacaktı. Sony, sözünde durdu ve bugün Xperia 10 ve Xperia 10 Plus akıllı telefonları için Android 10 güncellemesini yayınladı.

Xperia 10 ve Xperia 10 Plus Android 10'a kavuştu:

53.1.A.2.2 versiyon ismiyle yayınlanan Android 10 güncellemesi, şu anda yalnızca seçili bazı bölgelerde indirilebiliyor. Güncellemenin yayınlandığı bölgeler arasında Rusya ve birkaç Avrupa ülkesi bulunuyor. Güncelleme, her iki telefonun hem tek hem de çift SIM kartlı modelleri için kullanılabiliyor.

Sony’nin yayınladığı güncellemeyle birlikte Xperia 10 ve Xperia 10 Plus kullanıcıları, uzun zamandır bekledikleri Android 10 işletim sistemine kavuşmuş oldu. Kullanıcılar, böylece Android 10’la birlikte gelen sistem geneli karanlık mod, gelişmiş gizlilik ayarları ve akıllı cevaplama özelliği gibi birçok özelliğe kavuştu ancak güncelleme, Mayıs 2020 güvenlik yamasını beraberinde getirmedi. Güncelleme, bunun yerine Mart 2020 güvenlik yamasıyla geldi.

Tabii her şirketin akıllı telefonuna güncelleme gönderirken izlediği yol gibi Sony de Xperia 10 ve Xperia 10 Plus telefonlarına gönderilen güncellemeyi aşama aşama gönderiyor. Dolayısıyla güncelleme, bu telefonu kullanıyorsanız birkaç gün içinde size ulaşacaktır. Güncellemeyi kendiniz kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleştirmeleri yolunu izleyebilirsiniz.