Yeni ortaya çıkan bir patente göre Sony, PlayStation 5'in kumandası DualSense'in yeni nesillerinde yapay zekâ desteği sunacak. Yapay zekâ sayesinde boss dövüşleri kolaylaşacak.

Sony, DualSense kumandaların üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son alınan patente göre bir sonraki nesil DualSense kumandalarda yapay zekâ desteği olacak. Bu yapay zekâ oyunlardaki zorlu dövüşlerde oyunculara yardımcı olabilecek.

Şu anda Sony PlayStation 5 için piyasada iki farklı DualSense kumanda yer alıyor: temel versiyon ve Edge versiyon. Yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu ise yeni nesil DualSense kumandanın geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Patente bakarsak Japon devi, yeni DualSense ile birlikte bazı önemli değişiklikler yapacak. Göze çarpan ilk değişiklik, DualSense'in dokunmatiğinin artık ekran olarak da kullanılabilmesi oldu.

Boss dövüşlerinde yapay zekâ ile birlikte mücadele dönemi başlıyor

Tek değişiklik kumandaya mini bir ekran özelliği eklenmesi olmayacak, DualSense ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zekâ desteği sunacak. Yeni DualSense'te oyuncular, zorlandıkları bölümlerde yapay zekânın verdiği tavsiyeleri kumanda ekranında görebilecekler. Yapay zekâ bu yöntemler için özel olarak eğitilecek ve oyuncuların, oyun içi performanslarını da değerlendirmeye alacak. Bu özelliğe ek olarak, tavsiye edilen tuşlar da aydınlatılacak.

Kâğıt üzerinde baktığımızda bu özellik sayesinde zorlu bossları yenebilmek ya da zor bulmacaları çözmek daha kolay olabilecek, oyunlar daha geniş bir kitle tarafından ulaşılabilir olacak. Tecrübesiz oyuncular, fiziksel engeli bulunan oyun severler bu özellikten çok memnun olacaktır.

Yine de özelliğin devre dışı da bırakılabilir olmasını bekleyebiliriz. Özellikle yapay zekânın kendisini kısıtlamamasını isteyenler ya da ışıklardan rahatsız olanlar için böyle bir seçenek eklenebilir. Ayrıca bir patent alınmış olması bu özelliği gerçekten görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Firmaların sadece fikrî mülkiyetlerini korumak için patent aldıkları da biliniyor.