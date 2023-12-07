OnlyFans içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, gözaltına alındı. Bağdaçiçek, "müstehcenlik" ile suçlanıyor.

Son zamanlarda sosyal medyada fenomen olan kişilerin belli sebeplerden dolayı gözaltına alındığını görüyorduk. Bugün buna bir yenisi daha eklendi. Fenomen Gizem Bağdaçiçek, polis tarafından gözaltına alındı.

Yüz binlerce takipçiye sahip Bağdaçiçek, OnlyFans platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınıyordu. Gözaltına alınmasına da bunlar neden oldu.

Bağdaçiçek, “müstehcenlik” ile suçlandı

Paylaşılan bilgilere göre sosyal medya fenomeni, OnlyFans hesabından yayımlanan görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasının ve gelen şikâyetlerin ardından İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Görüntülerde Bağdaçiçek’in ters kelepçeyle gözaltına alındığı görüldü. Bağdaçiçek, “müstehcenlik” ile suçlanıyor. OnlyFans içerikleri nedeniyle gözaltına alınan fenomenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği de gelen bilgiler arasında.