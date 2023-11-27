TikTok'ta müstehcen hareketlerde bulunarak para toplamaya çalışan kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu kullanıcı hakkında şikâyetçi oldu.

TikTok, özellikle de son dönemlerde insanların 'tuhaf yollarla' para kazanmaya çalıştıkları bir mecra hâline geldi. Kimileri Atatürk'e benzerliğiyle insanların dikkatini çekmeye çalışırken, kimileri ise vücutlarını teşhir etme yoluna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyada viral hâle gelen bir görüntü, kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bir kadın, istemeden oluyormuş gibi davranarak müstehcen hareketlerde bulunuyor, bunun üzerinden bağış toplamaya çalışıyordu.

Şimdiyse "Laz Kızı" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kadın hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki G.D. isimli kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bizzat şikâyetçi olduğu kadın, bir daha kolay kolay canlı yayın açamayacak gibi görünüyor.

Olay olan paylaşımdan sonra yeni paylaşımlar yapmaya devam etti!

TikTok, kullanıcıların yayıncılara hediye gönderebildikleri bir mecra. Bu hediyeler, içerik üreticilere para olarak geri dönüyor. İşte G.D. de tam olarak bunu kullanarak para toplamaya çalışıyordu. Takipçilerine dekolte veren, eşi de yanındayken göğüslerini göstermeye çalışan kadınla ilgili olarak, 100 bin TL civarı para topladığı iddia edildi. Gözaltı sürecinde, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklaması şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onu, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır.



Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişim engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.