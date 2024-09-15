Soundiiz, Apple Music ve Spotify gibi platformlar arasında çalma listelerini hızlı ve kolay bir şekilde aktarmanızı sağlıyor.

Müzikseverlerin çalma listelerini farklı platformlar arasında aktarması genellikle karmaşık ve zahmetli bir süreç olabiliyor. Ancak iki Fransız girişimci, bu süreci basit ve verimli bir hale getiren Soundiiz adlı aracı geliştirerek önemli bir adım attı. Apple Music ve Spotify gibi popüler müzik akış servisleri arasında çalma listelerini taşımanın yolu, Soundiiz ile oldukça kolaylaştı.

Son yıllarda çalma listelerini başka müzik servislerine taşımanın zorluğu sıkça eleştiriliyordu. Apple Music’in Data Transfer Initiative (DTI) aracı, yalnızca Apple Music ve YouTube Music arasında çalma listesi transferi sağlıyor. Spotify, DTI’nin veri taşınabilirliği projelerinde yer almıyor, bu da Spotify kullanıcılarının çalma listelerini aktarma konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. DTI’nin yürütme direktörü Chris Riley, bu durumu eleştirerek daha fazla şirketin veri taşınabilirliğine katkıda bulunması gerektiğini ifade ediyor.

Çalma listelerini farklı müzik platformları arasında aktarmanın yeni yolu

Bu noktada Soundiiz devreye giriyor. Soundiiz, müzik akış servisleri arasında çalma listelerini taşımak için geliştirilmiş bir araç olarak öne çıkıyor. Apple Music ve Spotify gibi platformlar arasında çalma listelerinizi hızlı bir şekilde aktarmanızı sağlıyor. Soundiiz’in ücretsiz sürümü bazı kısıtlamalar içerse de (örneğin, uzun çalma listelerini kısaltma ve her bir çalma listesinin transferinin bir dakika sürmesi), premium plan ile bu sınırlamalar ortadan kaldırılabiliyor. Soundiiz, Amazon Music, Tidal ve Deezer gibi birçok diğer müzik servisini de destekliyor.

Soundiiz’in sunduğu araç, müzikseverlerin farklı platformlar arasında geçiş yaparken yaşadıkları zorlukları önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Soundiiz’in kurucuları Thomas Magnano ve Benoit Herbreteau, bu araçla müzik dinleme deneyimini daha sorunsuz hale getirdiklerini ve veri taşınabilirliği konusundaki eksiklikleri giderdiklerini vurguluyor.