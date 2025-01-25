South of Midnight, 8 Nisan 2025'te Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yapacak. Fantastik hikayesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Compulsion Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios’un yayıncılığını üstlendiği üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu South of Midnight, 8 Nisan 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyun, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yapacak ve Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.

South of Midnight, oyuncuları Amerika’nın Derin Güneyi’nde geçen fantastik bir dünyaya davet ediyor. Hazel adındaki ana karakterin sihirle dokuma sanatını birleştiren güçlerini keşfederek, düşmanlarla savaşacağı ve çevresel engelleri aşacağı bir hikâye sunuyor.

8 Nisan'da geliyor

Oyunda farklı bölgelerde yaşayan büyülü yaratıkların hikayeleri ve anıları toparlanarak bu fantastik dünya derinleştirilecek. Oyunun Premium Edition sürümünü satın alanlar, 8 Nisan’dan beş gün önce oyuna erişim sağlayabilecek. Bu sürümle birlikte oyun müzikleri, çizgi romanlar ve özel içerikler de sunulacak. Ancak oyunun Türkçe dil desteğine sahip olmayacağı belirtildi.

South of Midnight, etkileyici atmosferi ve detaylı hikaye anlatımıyla 2025’in merakla beklenen oyunlarından biri olmaya aday. Oyunla ilgili yeni detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

South of Midnight fragmanı: