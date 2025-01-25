Endless Legend 2, on yılın ardından yeni dünyası Saiadha’da geçecek şekilde geri dönüyor. Oyunun fragmanı ve erken erişim detayları açıklandı.

Strateji oyunu dünyasında kendine özel bir yer edinen Endless Legend, on yılın ardından ikinci oyunuyla karşımıza çıkıyor. Geliştirici Amplitude Studios, Endless Legend 2 için bir tanıtım fragmanı yayımladı.

Endless Legend 2 nihayet duyuruldu. Yeni fragmanı ise oyunun tamamen yeni bir dünyada geçeceğini ve birçok yenilik sunacağını ortaya koyuyor.

Endless Legend 2 çok yakında erken erişime açılacak

Endless Legend 2, oyuncuları okyanus temalı Saiadha dünyasında yeni bir maceraya davet ediyor. Oyunda, oyuncular farklı ırklar arasından seçim yaparak kendi imparatorluklarını kurabilecek. Fragmanda, insana benzeyen bir ırk, böceğimsi bir ırk ve centaur benzeri bir ırk gibi çeşitli seçeneklere yer veriliyor. 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) şekilde strateji, keşif ve imparatorluk inşasına odaklanacağı belirtiliyor. Aynı zamanda kampanya sırasında oyuncuların gizemli bir tanrının hapsedildiği bölgelere rastlama ihtimali olduğu belirtiliyor.

Amplitude Studios, Endless Legend 2'nin 2025 yılının başlarında erken erişime açılacağını duyurdu. Erken erişim sürümünde oyuncular, dört farklı grubu kontrol edebilecek. Tam sürümde ise bu gruplara iki yeni grup daha eklenecek. Oyunu daha erken deneyimlemek isteyenler için bir başka seçenek de mevcut. Şirket, insider programı için başvuruları yeniden başlattı. Ancak bu programa sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği ve yalnızca seçilen kullanıcıların test sürecine katılabileceği açıklandı.

Endless Legend 2 fragmanı: