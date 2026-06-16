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SpaceX, Halka Arzının Üzerinden 4 Gün Geçmeden 2,5 Trilyon Dolar Değere Ulaştı: En Değerli 6. Şirket Oldu!

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12 Haziran'da tarihin en büyük halka arzına imza atan SpaceX, 2,5 trilyon dolar değere ulaşarak dünyanın en değerli 6. şirketi oldu.

SpaceX, Halka Arzının Üzerinden 4 Gün Geçmeden 2,5 Trilyon Dolar Değere Ulaştı: En Değerli 6. Şirket Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki uzay devi SpaceX, 12 haziran 2026 tarihinde resmen halka arz olmuştu. Bu da hisse başına 135 dolarlık fiyat ile tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı ve şirketin çok yüksek piyasa değerine ulaşmasını sağlamıştı.

Halka arz başladığından bu yana firmanın hisseleri sürekli artış gösteriyordu. Bugün yaşanan %19’luk yükselişin ve ilk günden bu yana yaşanan %42’lik artışın ardından firma, kısa sürede dünyanın en değerli 6. şirketi oldu.

İçerikten Görseller

SpaceX, Halka Arzının Üzerinden 4 Gün Geçmeden 2,5 Trilyon Dolar Değere Ulaştı: En Değerli 6. Şirket Oldu!
Ekran Resmi 2026-06-16 11.36.39

2,5 trilyon dolar piyasa değeriyle TSMC’yi geçti

Ekran Resmi 2026-06-16 11.36.39

SpaceX’in hisselerinde yaşanan artış, firmanın piyasa değerinin 2,52 trilyon dolar seviyelerine ulaşmasını sağladı. Bu sayede de çip devi TSMC’yi geçerek dünyanın en değerli 6’ıncı şirketi oldu. Eğer artış geçerse yakında ilk 5’e girebilir. Hemen önündeki Amazon’un değeri 2,6 trilyon dolar.

Musk, özellikle yeniden kullanılabilir roketleri ve Starlink uydu internet hizmetiyle öne çıkan firmanın gelecekte daha da büyüyeceğini ve gelirlerini artıracağını düşürüyor. Musk’ın bugünkü açıklamasına göre firmanın gelirleri 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar seviyelerine ulaşabilir. SpaceX’in her çeyrekte ve yıl sonunda finansal sonuçlarını web sitesi ve sosyal medya platformlarından açıklayacağını belirtelim.

Dünyanın en değerli şirketleri

  1. NVIDIA - 5,14 trilyon dolar
  2. Alphabet (Google) - 4,47 trilyon dolar
  3. Apple - 4,35 trilyon dolar
  4. Microsoft - 2,96 trilyon dolar
  5. Amazon - 2,64 trilyon dolar
  6. SpaceX - 2,52 trilyon dolar
  7. TSMC - 2,28 trilyon dolar
  8. Broadcom - 1,87 trilyon dolar
  9. Saudi Aramco - 1,72 trilyon dolar
  10. Meta - 1,5 trilyon dolar
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Elon Musk

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