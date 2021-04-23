SpaceX, ISS'ye Astronot Taşıdığı Fırlatmayı Gerçekleştirdi

SpaceX, bugün öğlen saatlerinde dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için bir fırlatma gerçekleştirmeye hazırlanıyordu. Fırlatma SpaceX'in Falcon 9 roketi ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Astronotlar yörüngeye ulaştı ve yolculuk devam ediyor.

Uzay taşımacılığında konumunu her geçen gün güçlendiren SpaceX, bugün gerçekleştirilen bir fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikinci kez astronot taşıdı. İkisi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), biri Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve biri Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) astronotu olan dört kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Falcon 9 ile fırlatılan Crew Dragon kapsülünde yolculuklarına devam eden ekip, yörüngedeki yerlerini aldılar ve ISS'ye doğru yolculuklarına devam ediyorlar. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA astronotu Akihiko Hoshide ve ESA astronotu Thomas Pesquet, altı ay boyunca ISS'de bilimsel araştırmalar gerçekleştirecekler.

Crew Dragon kapsülünün ISS'ye varışı da canlı yayınlanacak:

ISS'de altı ay boyunca görev alacak astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülünün yarın öğlen saatlerinde ISS'nin 'hizmet merkezi' olarak anılan Harmony modülüne yanaşacak. İstasyondaki diğer astronotların yeni ekip arkadaşlarını karşılayacağı anlar da dahil olmak üzere tüm yanaşma ve birleşme süreçleri tıpkı fırlatma gibi canlı yayınlanacak.

Fırlatma sonrası açıklama yapan Elon Musk, insanlığın uzayda seyahat eden bir tür olmasına hizmet ediyor olmaktan gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında ''SpaceX ekibiyle gerçekten gurur duyuyorum ve NASA ile ortak olmaktan, JAXA ve ESA'ya da yardım etmekten onur duyuyorum. İnsanlı uzay uçuşlarının ilerlemesinin bir parçası olmaktan, Dünya yörüngesinin ötesine geçerek Ay ve Mars'a gitmekten ve insanlığın bir gün uzayda yolculuk yapan bir medeniyet ve çok gezegenli bir tür olmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

SpaceX'in NASA ile gerçekleştirdiği tek işbirliği değil. Geçtiğimiz günlerde NASAt tarafından yapılan açıklamaya göre SpaceX aynı zamanda NASA'nın bir sonraki insanlı Ay misyonu için de görev başında olacak.