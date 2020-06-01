Demo-2 Görevindeki Oyuncak Dinozorun Sırrı Ortaya Çıktı

SpaceX ile NASA iş birliğinde gerçekleştirilen "Demo-2" isimli görevde ilginç bir olay yaşandı. Uzay aracı fırlatıldıktan bir süre sonra aracın içerisinde bir oyuncak dinozor göründü. Şimdiyse görevde yer alan astronotlardan Bob Behnken, aracın içerisindeki oyuncak dinozor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu tüm dünyanın gözü kulağı ABD'deydi. Çünkü ülke, bir yandan patlak veren toplumsal olaylarla boğuşurken diğer yandan da ilk kez ticari bir şirket, uzaya astronot gönderiyordu. SpaceX tarafından büyük bir başarıyla gerçekleştirilen görev, milyonlarca kişi tarafından SpaceX ve NASA'nın canlı yayınları aracılığıyla takip edildi.

30 Mayıs'ta gerçekleştirilen fırlatma, NASA ile SpaceX'in ortak bir girişimiydi. Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotlar, SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru bir yolculuğa çıktılar. Fırlatma zaten sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyordu ancak fırlatma sırasında yaşanan bir olay, sosyal medyanın özellikle gündemine oturdu.

SpaceX’in ‘Crew Dragon’ Görevinde ‘Kaçak Bir Yolcu’ Daha Vardı: Oyuncak Dinozor

SpaceX ile NASA'nın canlı yayınını izleyen kişiler, uzay aracı dünyanın yörüngesinden çıktıktan sonra hiç de beklemedikleri bir görüntü ile karşı karşıya geldiler. Bu görüntüde Crew Dragon'un içerisinde bir oyuncak dinozor olduğu görülüyordu. Hatta astronotlardan bir tanesi bu oyuncak dinozora eliyle vurarak yanlarından uzaklaştırmıştı. Şimdiyse bu sevimli "kaçak yolcu" ile ilgili bazı açıklamalar geldi.

Görevde yer alan astronotlardan Bob Behnken, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Crew Dragon'un içinde bir "Apatosaurus" olduğunu söyledi. Peki küçük sevimli dostumuzun orada ne işi vardı? Behnken, sosyal medyanın gündemine oturan bu dinozorun neden orada olduğu sorunun cevabını açıkladı.

"Çocuklarımız dinozorlara büyük ilgi duyuyor"

Behnken, hem kendisinin hem de diğer astronot Doug Hurley'in çocuklarının dinozorlara ilgi duyduğunu söylüyor. Göreve başlamadan önce bir araya gelen iki aile, ellerindeki tüm dinozor oyuncakları toplamışlar ve çocuklarına bir seçim yaptırmışlar. Yapılan seçim, pembe-mavi renkli bu oyuncak olmuş ve astronotlar, çocuklarına ait Apatosaurus'u uzaya götürmeye karar vermişler.

Dinozor, "sıfır-g" göstergesinin de bir parçası

Tremor ismine sahip olan bu oyuncak, 2018 yılında Ty isimli bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürüldü. Şirket, bu oyuncağı üretirken büyük bir ihtimalle bir uzay yolculuğunun bir parçası olacağını düşünmüyordu ancak bu oyuncak artık, uzay taşımacılığı için çok önemli bir anlamı olan "sıfır-g" göstergesinin bir parçası oldu. Peki sıfır-g göstergesi ne anlama geliyor?

Uzay araçları, Dünya'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir yerçekimi kuvvetine maruz kalmıyorlar. Bu da tahmin edilebileceği üzere sabit olmayan her nesne için özgür bir hareket imkanı sağlıyor. Astronotlar, yerçekiminin ortadan kalktığını göstermek için nesneleri serbest bir şekilde hareket ettiriyorlar ve buna da sıfır-g göstergesi deniyor.

Bir oyuncak ilk kez uzaya gitmiyor. Hatta uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin, yanında küçük bir oyuncak bebek götürmüştü. Ardından uzay yolculuklarında astronotların yanında küçük birer nesne götürmesi bir gelenek haline geldi. Astronotlar çoğu zaman, bu nesnelerin şans getirdiğine ve özellikle de çocukların uzaya ilgi duymalarına neden olduğunu düşünüyorlar.