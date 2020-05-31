SpaceX’in Crew Dragon Kapsülünün İçini Gösteren Video

SpaceX’in günlerdir beklenen görevi dün başarıyla tamamlandı ve NASA tarafından yetiştirilen 2 astronot uzaya gönderildi. Başarıyla fırlatılarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na demirleyen aracın içinin nasıl olduğu da çok fazla merak edildi.

Günümüze kadar uzaya pek çok insan gönderildiği artık hepimizin malumu ancak dün Türkiye saatine göre 22:20’de gerçekleşen SpaceX görevi bir detayla diğerlerinden ayrılıyordu. Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX uzaya insan gönderen ilk özel şirket oldu. Bugün de Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla ulaştı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine tarafından onaylanan bu demirleme basınla paylaşıldı ve iki astronot Bob Behnken ve Doug Hurley ISS'te karşılandı. Bugün NASA’nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videoda iki astronot Dragon kapsülünün içini gezerek insanları bilgilendirdi.

Kapsülün içi oldukça şık ve modern görünüyor:

27 Mart tarihinde gerçekleşmesi beklenen uçuşun kötü hava koşulları sebebiyle ertelenmesinin hemen ardından dün başarıyla gerçekleşen uçuş sonrası kapsülün içinin neye benzediği ve astronotların nasıl hareket ettiği çok fazla merak edilmişti. Behnken ve Hurley bugün akıllardaki sorulara cevap veren videolarıyla tarihi görev hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu. Daha önce uzaya giden araçların iç kısmının oldukça sıkışık olduğu bilindiğinden Crew Dragon’u gösteren video sonrası aracın tasarımının oldukça şık ve modern olduğu yorumları yapıldı.

Kapsülün aynı anda yedi astronot taşıma kapasitesine sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Astronotlar Behnken ve Hurley, kapsülün içinde bol bol hareket ederek aracın iç kısmını merak edenlere göstermiş oldu. Tüm bunların yanında kapsülün astronotların manuel kullanımına uygun olduğu da söylendi. Astronotların her ikisinin de uçtuğu ve 2011 yılında emekliye ayrılan NASA’nın Endevour Uzay Mekiği’nden ötürü kapsüle aynı ismi vermeleri de hoş bir detay olarak hafızalarda yerini aldı.