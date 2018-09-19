SpaceX'in Turistleri Neden Ay'ın Üzerinde Yürüyemeyecek?

SpaceX'in uzay turistleri Ay'a ayak basmayacak ve bu da akıllara geçmişte ayak bastığımız Ay'a neden şimdi inemediğimiz sorusunu getiriyor.

Bildiğiniz gibi SpaceX Ay'a göndereceği ilk turistini belirledi: Japon milyarder Yusaku Maezawa. Aslında uzay turizmi konusu uzun zamandır gündemdeydi ve Elon Musk nihayet somut bir adım atmayı başardı. Proje 2023'te gerçekleşecek ve bu süre içerisinde teknik olarak pek çok geliştirme yapılacak. Ancak bu ufak Ay gezisinin bazı sınırları var ve Ay'a ayak basmayacak olmak da bu sınırlar arasında en net olanı.

Peki bundan 49 sene önce, 1969'da Ay'ın yüzeyine ayak basmayı başaran insanoğlu neden turist olarak gitme lüksüne erişmesine rağmen bunu yapamıyor?

Aslında bu sorunun yanıtı büyük oranda teknik detaylarla ilgili. Temel amacı ve görevi Ay'ı keşfetmek olan ve bunun için senelerce hazırlanan uzman bir ekip ve onları uzaya taşıyan özel uzay aracı ile SpaceX'in turist taşıyacağı uzay araçları pek çok anlamda oldukça farklı. Her ne kadar Musk'ın konuyla ilgili pek çok iddiası bulunsa da bildiğiniz gibi kendisi zaman zaman gerçekçilikten uzak davanabiliyor.

SpaceX'in uzay araçları ise ne kadar güçlü olursa olsun Ay'ın yüzeyine iniş yapıp, sonra tekrar kalkışa geçip ardından güvenle Dünya'ya dönecek yapıda değil. Yani eğer SpaceX Ay'a iniş yapmak isterse çok daha yüksek bütçelerle yeni ekipman yatırımları yapması gerekecek ve şirketin ilk planı görünen o ki bu değil.

Tabii işin mali ve teknik kısmı dışında bir de 'insan' kısmı var. Astronotlar bu tür görevler için senelerce eğitim alıp her türlü teknik detaya hakim hale geliyorlar. Bu da Ay'da ya da uzaydaki herhangi farklı bir görevde yetkin olmalarına olanak sağlıyor. Ancak Musk'ın turistleri 'sıradan' insanlar ve bir uzay aracının içinde olmak, onu kontrol etmek gibi pek çok detaydan yoksunlar. Her ne kadar 2023 senesine kadar çeşitli eğitimler gerçekleşecek olsa da bunların bir astronotun eğitimi ile kıyaslanması da tabii ki mümkün değil ve temel sebep bu diyebiliriz.