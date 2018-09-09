SpaceX, Telstar İletişim Uydusunu Bu Gece Fırlatıyor

SpaceX, Telstar iletişim uydusunu bu gece yörüngeye fırlatacak ve sonrasında roketini bir drone gemisine indirmeyi deneyecek.

SpaceX Falcon 9 roketi, Telstar 18 Vantage adlı iletişim uydusunu ABD saatiyle 23:28'de (06:28 TSİ) Florida/Cape Canaveral'dan fırlatacak. Space.com üzerinden canlı izlenebilecek fırlatma işleminin, herhangi bir gecikme halinde 4 saatliğine ertelenme ihtimali de mevcut.

Telesat'ın bildirisine göre, Telesat ve APT Satellite şirketleri ortaklığı için görev yapacak olan uydu, Pasifik Okyanusu üzerinden yayınlar ve kurumsal ve devlet idaresine ilişkin iletişim hizmetleri sunacak. Fırlatılacak olan uydunun ağırlığı ise 7060 kg.

Fırlatma işlemi için en yeni roketlerinden biri olan Falcon 9 Block 5 roketini kullanacak olan SpaceX, fırlatmadan sonra hız kazandırıcı roketi denizde bulunan bir drone gemisine indirmeyi deneyecek.

SpaceX, 5 Eylül'de Launch Complex 40 adlı fırlatma sahasında roketin motorlarını test etmişti; ancak fırlatma işlemi uçuş öncesi kontroller nedeniyle 24 saatliğine ertelenmişti.

Uydu, fırlatma işleminden sonra yüksek bir geosenkron yörüngeye doğru manevra yapacak ve uydu yörüngelerinin ve Dünya'nın döndüğü sırada Pasifik Okyanusu üzerinde kalmaya devam edecek. APT uydusu, Telesat dinlenirken uydunun iletişim kapasitesinin 57.5'ini kullanacak. Uydunun, Telesat'ın yaptığı açıklamaya göre, 15 yıl boyunca çalışması planlanıyor.