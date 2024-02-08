ABD'de kürtaj karşıtı bir eylemci, dikkatleri kürtaja çekmek için Las Vegas'taki tamamen LED'lerle kaplı bir yarım küre olan Sphere adlı yapının tepesine tırmandı.

ABD Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonunun belirleneceği Super Bowl mücadelesi bu yıl Las Vegas'ta yapılacak. Amerikan halkının büyük ilgi gösterdiği bu mücadele öncesinde şehirde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, kürtaj karşıtı bir eylemci olan Maison DesChamps, 112 metrelik Sphere'in tepesine tırmandı ve yetkilileri harekete geçirdi.

Sphere'e tırmanmak aslında oldukça kolay

Uzaktan bakıldığı zaman Sphere'in pürüzsüz bir küre olduğunu ve tepesine tırmanmanın kolay bir şey olmadığını düşünmek mümkün olsa da aslında Sphere, metal çerçevelerin üzerine oturtulmuş, avuç içi büyüklüğünde binlerce LED'den oluşuyor. Yanı yapıya tırmanmak aslında hiç de zor değil ancak güvenlik gerekçesiyle tırmanışlara izin verilmiyor.

Maison DesChamps ise kendisini "yaşam destekçisi Örümcek-Adam" olarak nitelendiriyor ve yaptığı eylemlerle, "hamilelik krizindeki kadınlara yardım amacıyla" para topluyor. Topladığı paraları ise kürtaj karşıtı organizasyonların fonlanmasında kullanıyor. DesChamps'ın tırmanışı, destekçisi ve arkadaşı Tim Clement'e göre 15-20 dakika sürdü ve DesChamps da bu tırmanışı kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. DesChamps daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı. Bu tırmanış, çevredeki kalabalık tarafından da kayıt altına alındı.

Öte yandan bu vaka, DesChamps'ın kariyerindeki ilk vaka değil. Daha önce de San Francisco'da bulunan 61 katlı Salesforce kulesine tırmanan aktivist, o zaman da polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. DesChamps'ı son tırmanışının ardından yakalayan Las Vegas Polisi ise Sphere'in yakından izleneceğini ve Super Bowl için tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını söyledi.