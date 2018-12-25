Spider-Man Far From Home Filminin Mysterio'sundan İlk Kare

Örümcek Adam’ın sık sık karşılaştığı düşmanlarından olan Mysterio’ya dair ilk resmi görüntüler internette yerini aldı. Filmde Jake Gyllenhaal tarafından canlandırılacak olan karakteri daha önce dublörlerin fotoğraflarında görmüştük.

Fotoğrafta Mysterio’yu başlığı olmadan görüyoruz. Normalde kafasında bir akvaryum fanusuna benzeyen bir başlık takılı olan Mysterio’nun ellerinde de büyü enerjisine benzer enerji izleri var. Muhtemelen Mysterio, filmde büyü yapabilen bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Gyllenhaal’ın karakteri oynayıp oynamayacağı uzun süre tartışılmış olmasına rağmen geçen aya kadar bu konuda herhangi bir doğrulama yapılmamıştı. Aktör, sırf bu duyuru için bir Instagram hesabı oluşturmuş ve orada bir video yayınlayarak konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

Filme dair bir fragman ya da filmden herhangi bir görsel henüz yayınlanmadı.

Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (Aunt May), Jacob Batalon (Ned) ve Tony Revolori (Flash Thompson) filmde Spider-Man: Homecoming’deki rollerine devam edecekler.

Samuel L Jackson ve Cobie Smulders’in de bu filmde Nick Fury ve Maria Hill rolleriyle yeniden seyircinin karşısında olması bekleniyor. Filmin yaratıcı kadrosu da bir önceki filmle aynı. Yönetmen Jon Watts, Chris McKenna ve Erik Sommers’in yazdığı senaryoyu filme çekti.

Spider Man: Far From Home filmi 5 Temmuz 2019’da gösterime girecek. Öncesinde Captain Marvel (8 Mart 2019) ve Avengers: Endgame (3 Mayıs 2019) filmlerini izleyeceğiz.