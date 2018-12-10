Milyonlar Spider-Man: Far From Home fragmanını beklerken, bazı şanslı Marvel izleyicileri ilk gösterime şahitlik etti.

Avengers: End Game fragmanının yayınlanmasından hemen sonra yayınlanması beklenen ve milyonlarca Marvel hayranının günlerdir sosyal medyada hakkında teoriler ürettiği Spider-Man: Far From Home fragmanı ne yazık ki beklendiği gibi yayınlanmadı.

Cuma günü Avengers fragmanının yayınlanmasının ardından, cumartesi günü de Spider-Man fragmanının geleceğinden neredeyse herkes emindi. Fakat Marvel yine seyircilerini ters köşe yaptı ve ne Youtube ne de farklı bir online platformda filmin fragmanını yayınladı.

Neredeyse tüm filmseverler heyecanla bu fragmanı beklerken, Sony ve Marvel geçtiğimiz hafta Brezilya'da düzenlenen bir etkinlikte yer alan seyircilere, filmin fragmanının ilk gösterimini yaparak büyük bir sürprize imza attılar.

Hayranlar aynı zamanda etkinlikte, yeni "Dark Spider-Man" kostümünü de görme şansını yakaladılar. Yapımcılar bu defa YouTube üzerinden bir paylaşım yapmayabileceklerini söylerken, filmin olay akışını Twitter üzerinden yayınlayacaklarını açıkladılar.

Twitter üzerinde yapılan açıklamalara göre, yeni Spider-Man filmi Avrupa'da geçiyor. Peter Parker'ın bir okul gezisinde olduğu ve Spider-Man'in ünlü olduğu da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Herkesin bildiği üzere bu film, Avengers: End Game vizyona girdikten birkaç ay sonra vizyona girecek. Bu nedenle de genel kanı, Spider-Man'in bir şekilde Thanos'un parmak şıklatmasıyla ölmediği veya Avengers filmiyle birlikte kurtarılacağı yönünde.

Fragmanda gösterilen ve aynı zamanda Twitter'da da belirtilen, eminiz ki tüm Marvel hayranlarının gülümseyerek karşılayacağı bir yeni gelişme de mevcut. Filmde Peter'ın halası Mary ve Happy Hogan'ın yasak bir ilişki içinde olduğu görülüyor.

Filmde gerçekleşecek başka bir beklenmedik olay ise Spider-Man ile Mysterio'nun düşman değil, birlikte bir ekip oluşturarak ortak düşmanlara karşı savaşacak olmaları. Elemental yaratıklar olarak bilinen, dünyayı tehdit eden varlıklara karşı kahramanımız bol aksiyonlu bir mücadele içinde olacak. Spider-Man: Far From Home'un 2019 yılının Temmuz ayında vizyona girmesi bekleniyor.