Spider-Man: Miles Morales, PS5'e Performans Moduyla Gelecek

Insomniac Games, PlayStation 5 için duyurulan ilk oyunlardan bir tanesi olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyun, performans modunda 4K 60 FPS oynanabilecek.

PlayStation 5 konsolu için duyurulan ilk oyunlardan bir tanesi Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ti. Oyunun geliştirici stüdyosu Insomniac Games, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada PlayStation 5 üzerinde oyunun seçeneğe bağlı 'Performans Modu' olacağını açıkladı.

Yeni performans modu sayesinde çözünürlük 4K'ya 60 FPS'ye çıkacak. Tabii bunun seçeneğe bağlı olması, performansın pik noktasına ulaşmak için ışık takibi veya diğer çevresel etkilerde azalma yaratıp yaratmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

İsteğe bağlı performans modu

(PS5'te isteğe bağlı 4K / 60 FPS Performans Modu ile şehirde hiç olmadığı kadar sallanın)

Miles Morales oyunun PlayStation 5'te performans moduna sahip olacak olması orijinal Marvel's Spider-Man oyunun da benzer bir özelliğe sahip olup olmayacağı konusunda soruların akıllara gelmesine sebep oluyor. Eğer ki her iki oyun da PlayStation 5'te 4K 60 FPS oynatabilecek benzer motorda çalışacaksa bu, yeni nesil konsolun 'Boost Mode' ve geriye dönük uyumluluk konusundaki gücünün bir göstergesi olabilir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Marvel's Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 için duyurulan oyunlardan bir tanesiydi. Ancak şu an için oyunun kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun geliştirici stüdyosu Insomniac Games, yeni Spider-Man oyunun bu tatil sezonunda (kasım sonu ocak başı) çıkacağını açıklamıştı.

Insomniac Games'in yaratıcı yönetmeni Brain Horton, oyunla ilgili yaptığı açıklamada "Marvel's Spider-Man evreniyle devam ettiğimiz sürece Spider-Man olarak Miles Morales'in köken hikâyesinin kendi oyununa ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Miles'ın çok kültürlü arka planı, daha modern, daha çeşitli bir dünya sunuyor. Biz de oyunculara yeni bir hikâye, yeni kötü karakterler ve Marvel'in New York şehrinde eşsiz görevler vermek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.