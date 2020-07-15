Sony, PlayStation 5 Üretim Kapasitesini Yüzde 50 Artırdı

İki farklı kaynakta yer alan haberlere göre Sony, PlayStation 5'in satış beklentisini yükseltti. Edinilen bilgilere göre şirket, 2020 için PlayStation 5 üretim miktarını yüzde 50 artırmış durumda. Buna göre Sony, ilk etaptaki PlayStation 5 üretimini 10 milyona kadar çıkaracak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yıl sonunda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürecek. Oyuncuları büyük bir beklentinin içerisine sokan bu oyun konsolu ile ilgili bugüne dek pek çok detay gün yüzüne çıkmış durumda. Ayrıca bugün de PlayStation 5 ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bu detay, PlayStation 5'in pek de hafif olmayacağını ortaya koyuyordu. Şimdi yaşanan bir gelişme ise Sony'nin PlayStation 5'ten beklentisinin yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Japonya basınını meşgul eden gelişmeye göre Sony, PlayStation 5 üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırmış durumda. Öyle ki şirket, ilk etapta 6 milyon PlayStation 5 üretimi yapmayı planlıyordu. Ancak Nikkei'den gelen son haberlere göre Sony, bu üretim miktarını yüzde 50 artırarak 9 milyona çıkardı. Bloomberg'de yer alan bir habere göre ise Sony, bu rakamın da üzerine çıkarak 2020 yılı için 10 milyon PlayStation 5 üretimi yapacak.

Sony'nin PlayStation 5 beklentisini artırma nedeni: Koronavirüs salgını

Hem Nikkei hem de Bloomberg, Sony'nin PlayStation 5 üretim kapasitesini yüzde 50 artırmasının nedeni olarak koronavirüs salgınını gösteriyor. Görünüşe göre pandemi sürecinde evlerinde kalmak zorunda olan oyunseverler, Sony'nin iştahını kabartmış durumda. Hal böyle olunca da şirket, daha fazla PlayStation 5 üreterek stok sorunu yaşamamış olacak. Bu arada 2013 Kasım ayında duyurulan PlayStation 4'ün, bir sonraki ayın sonuna kadar 4.2 milyon sattığını hatırlatalım.

Nikkei'ye göre üretimini artıran tek şirket Sony değil. Popüler sanal gerçeklik üretimi yapan Oculus firmasının da üretim artırımına gittiği ifade ediliyor. Yine Nikkei'ye göre Oculus da Sony ile aynı yolu tercih etmiş ve VR kulaklık üretimini yüzde 50 artırma kararı almış. Bunun yanında şirketin bu ay içerisinde de yeni bir sanal gerçeklik kulaklığı için seri üretime geçtiği söyleniyor. Ancak bu kulaklıkla ilgili detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.