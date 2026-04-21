"Spoiler" Paylaşan Web Sitesinin Sahibine Hapis Cezası Verildi

Japonya’da film ve anime içeriklerinin tüm hikâyesini yazıya dökerek internette paylaşan bir site yöneticisi hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, bu içeriklerin telif hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Sanık, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı; ceza 4 yıl ertelendi. Ayrıca 1 milyon yen para cezası da verildi.

İnternette film, dizi ve anime özetleri görmek artık oldukça sıradan bir şey. Hatta pek çok kullanıcı, bir yapımı izlemek yerine önce “sonunda ne oluyor?” diye bakmayı tercih ediyor. Ancak Japonya’da görülen yeni bir dava, bu işin sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koydu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen davada 39 yaşındaki bir site yöneticisi, film ve anime eserlerinin olay akışını detaylı şekilde yazıya döküp yayımladığı gerekçesiyle yargılandı. Dahası bu içeriklerin yer aldığı site üzerinden reklam geliri elde ettiği de mahkeme dosyasına girdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mahkemenin odağında, spoiler içeriklerin telif ihlaline dönüşüp dönüşmediği vardı

Davada tartışılan asıl mesele, bu yazıların yalnızca birer özet mi olduğu yoksa telif hukukunda “uyarlama” sayılıp sayılmayacağıydı. Hukuki anlamda uyarlama; orijinal eserin temel özelliklerini koruyup onu farklı bir biçimde yeniden üretmek anlamına geliyor. Bu hak ise doğrudan eser sahibine ait.

Dosyada özellikle Godzilla -1.0 ile Overlord III animesinin ilk bölümüne ilişkin içerikler öne çıktı. İddiaya göre Godzilla hakkında yayımlanan yazı, filmin başından sonuna kadar olay örgüsünü 3 bin kelimeyi aşan bir metinle anlatıyordu. Overlord III içeriğinde ise bazı durağan görseller kullanılıyor, üstüne diyaloglar yazıya aktarılıyordu.

Savcılık tarafı, bunların sıradan bir tanıtım ya da inceleme yazısı olmadığını savundu. İddiaya göre bu metinler, orijinal eserlerin temel anlatısını yeniden kuruyor ve izleyiciye yapımı tüketmeden hikâyeyi öğrenme imkânı veriyordu. Yani mesele sadece “spoiler vermek” değil, içeriği adeta başka formatta yeniden sunmaktı.

Savunma tarafı ise “Metin, filmin ya da animenin yerini tutmaz” dedi

Sanığın avukatları ise tam tersini savundu. Onlara göre bir film ya da animenin asıl etkisi yalnızca olay örgüsünden ibaret değil. Görsellik, müzik, ses kullanımı, oyunculuk ve sahne atmosferi gibi unsurlar bir araya gelmeden orijinal deneyim ortaya çıkmıyor.

Özellikle Godzilla gibi yapımlarda görsel ve işitsel etkinin çok daha belirleyici olduğu vurgulandı. Savunma tarafı, yalnızca yazıyla karakterleri ve olayları anlatmanın eserin “özünü” taşımadığını, bu yüzden hukuki olarak uyarlama kabul edilmemesi gerektiğini söyledi ve beraat istedi.

Mahkeme ise bu savunmayı kabul etmedi. Kararda sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası, 4 yıl erteleme ve 1 milyon yen para cezası (yaklaşık 280 bin TL) verildi. Kısacası mahkeme, belirli türdeki spoiler içeriklerin doğrudan telif ihlali sayılabileceğine hükmetmiş oldu.

Bu kararın en dikkat çekici yanı, yalnızca spoiler paylaşımını değil; eserin olay akışını sistemli, detaylı ve ticari amaçla yeniden sunmayı hedef alması. Yani bir yapım hakkında kısa bilgi vermek başka, o yapımı izlemeye gerek bırakmayacak kadar ayrıntılı şekilde anlatmak başka değerlendiriliyor.