Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

"Spoiler" Paylaşan Web Sitesinin Sahibine Hapis Cezası Verildi

Japonya’da film ve anime içeriklerinin tüm hikâyesini yazıya dökerek internette paylaşan bir site yöneticisi hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, bu içeriklerin telif hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Sanık, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı; ceza 4 yıl ertelendi. Ayrıca 1 milyon yen para cezası da verildi.

"Spoiler" Paylaşan Web Sitesinin Sahibine Hapis Cezası Verildi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

İnternette film, dizi ve anime özetleri görmek artık oldukça sıradan bir şey. Hatta pek çok kullanıcı, bir yapımı izlemek yerine önce “sonunda ne oluyor?” diye bakmayı tercih ediyor. Ancak Japonya’da görülen yeni bir dava, bu işin sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koydu.

Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen davada 39 yaşındaki bir site yöneticisi, film ve anime eserlerinin olay akışını detaylı şekilde yazıya döküp yayımladığı gerekçesiyle yargılandı. Dahası bu içeriklerin yer aldığı site üzerinden reklam geliri elde ettiği de mahkeme dosyasına girdi.

"Spoiler" Paylaşan Web Sitesinin Sahibine Hapis Cezası Verildi
Mahkemenin odağında, spoiler içeriklerin telif ihlaline dönüşüp dönüşmediği vardı

Davada tartışılan asıl mesele, bu yazıların yalnızca birer özet mi olduğu yoksa telif hukukunda “uyarlama” sayılıp sayılmayacağıydı. Hukuki anlamda uyarlama; orijinal eserin temel özelliklerini koruyup onu farklı bir biçimde yeniden üretmek anlamına geliyor. Bu hak ise doğrudan eser sahibine ait.

Dosyada özellikle Godzilla -1.0 ile Overlord III animesinin ilk bölümüne ilişkin içerikler öne çıktı. İddiaya göre Godzilla hakkında yayımlanan yazı, filmin başından sonuna kadar olay örgüsünü 3 bin kelimeyi aşan bir metinle anlatıyordu. Overlord III içeriğinde ise bazı durağan görseller kullanılıyor, üstüne diyaloglar yazıya aktarılıyordu.

Savcılık tarafı, bunların sıradan bir tanıtım ya da inceleme yazısı olmadığını savundu. İddiaya göre bu metinler, orijinal eserlerin temel anlatısını yeniden kuruyor ve izleyiciye yapımı tüketmeden hikâyeyi öğrenme imkânı veriyordu. Yani mesele sadece “spoiler vermek” değil, içeriği adeta başka formatta yeniden sunmaktı.

Savunma tarafı ise “Metin, filmin ya da animenin yerini tutmaz” dedi

Sanığın avukatları ise tam tersini savundu. Onlara göre bir film ya da animenin asıl etkisi yalnızca olay örgüsünden ibaret değil. Görsellik, müzik, ses kullanımı, oyunculuk ve sahne atmosferi gibi unsurlar bir araya gelmeden orijinal deneyim ortaya çıkmıyor.

Özellikle Godzilla gibi yapımlarda görsel ve işitsel etkinin çok daha belirleyici olduğu vurgulandı. Savunma tarafı, yalnızca yazıyla karakterleri ve olayları anlatmanın eserin “özünü” taşımadığını, bu yüzden hukuki olarak uyarlama kabul edilmemesi gerektiğini söyledi ve beraat istedi.

Mahkeme ise bu savunmayı kabul etmedi. Kararda sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası, 4 yıl erteleme ve 1 milyon yen para cezası (yaklaşık 280 bin TL) verildi. Kısacası mahkeme, belirli türdeki spoiler içeriklerin doğrudan telif ihlali sayılabileceğine hükmetmiş oldu.

Bu kararın en dikkat çekici yanı, yalnızca spoiler paylaşımını değil; eserin olay akışını sistemli, detaylı ve ticari amaçla yeniden sunmayı hedef alması. Yani bir yapım hakkında kısa bilgi vermek başka, o yapımı izlemeye gerek bırakmayacak kadar ayrıntılı şekilde anlatmak başka değerlendiriliyor.

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Disney, IMAX Rakibi Sinema Teknolojisi Infinity Vision'ı Tanıttı: Film İzleme Deneyimini Arşa Çıkaracak!

Disney, IMAX Rakibi Sinema Teknolojisi Infinity Vision'ı Tanıttı: Film İzleme Deneyimini Arşa Çıkaracak!

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'un Oyuncu Kadrosu ve İlk Posteri Paylaşıldı: Aragorn'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu [Video]

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'un Oyuncu Kadrosu ve İlk Posteri Paylaşıldı: Aragorn'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu [Video]

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

