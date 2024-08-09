Spora Başlamadan Önce Isınma Hareketleri Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?

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Ağır bir antrenmana veya hafif bir koşuya başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapmamız önerilir. Peki ısınma hareketleri yapmak neden bu kadar önemlidir?

Spor yapmak bazı zamanlar, vücut yorgunluğu veya farklı sebeplerden dolayı zor gelebilir. Üzerine ısınma hareketleri de eklenince nedense spor, gözümüzde daha da büyür.

Gelin, ısınma hareketlerinin önemine bakalım.

Isınma hareketleri, kalbi ve dolaşım sisteminin aşamalı bir şekilde hızlandırarak vücudu fiziksel egzersize hazırlar.

ısınma

Isınma sırasında dolaşım ve kalp atım hızı artış gösterir. Böylece kaslara ulaşan oksijen miktarı da artar ve vücut sıcaklığı yükselir. Bu durum, kasların esnekliğinin artmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Ancak egzersize yoğun bir şekilde başlanması, kalp atışlarının aniden hızlanmasına ve dolayısıyla kalbin zorlanmasına neden olur.

Ayrıca tıpkı spor yapmaya başlamadan önce vücudu hazırlamak gerektiği gibi egzersizi de aniden sonlandırmamak gerekir. 

Çünkü egzersiz yaptıktan hemen sonra kalp, hâlâ normalden hızlı atmaya devam eder.

ısınma

Bu sebeple kalp atış hızının soğuma hareketleri ile normale dönmesi sağlanmalıdır. Öte yandan aynı durum, araştırmalara göre esneme hareketleri için pek de geçerli değildir.

Şöyle ki esneme hareketleri, egzersiz öncesinde vücudun ısınması ve soğuması için uygulanır. Fakat 2013 yılında yapılan bir araştırmada, yoğun fiziksel etkinliklerden önce yapılan statik esneme hareketlerinin, sporcuların performansını olumsuz etkilediği tespit edildi.

Çünkü vücut sabit konumdayken gerçekleştirilen bu esneme hareketleri, kalbi ve dolaşım sistemini fiziksel etkinliğe hazırlama değil, ağırlıklı olarak kasları esnetmeye yöneliktir. Bu sebeple egzersiz sonrasında tercih edilebilir. 

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