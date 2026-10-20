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Aynı Evde Yaşamayıp Spotify Aile Planı Kullananlara Kötü Haber: QR Kodla Doğrulama Geldi!

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Spotify, Aile Planı abonelikleriyle ilgili kullanıcıları çok sinirlendiren bir hamle yaptı. Kontrolleri sıkılaştırma kapsamında artık plana dahil tüm üyelerin QR kod taraması yapması gerekecek.

Aynı Evde Yaşamayıp Spotify Aile Planı Kullananlara Kötü Haber: QR Kodla Doğrulama Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, “Aile Planı” ismi verilen bir abonelik sunuyordu. Bu abonelikte kullanıcılar tek bir ücret ödeyerek aileleriyle birlikte uygulamayı deneyimleme imkânı yakalayabiliyorlardı. Ancak firma, bu planı kullananları çok sinirlendirecek bir hamleyle karşımıza çıktı.

Spotify, Premium Aile planının yalnızca aynı fiziksel adreste ikamet eden bireyler tarafından kullanılmasını sağlamak adına kontrol mekanizmalarını sıkılaştırdı. Süreç kapsamında plan yöneticileri ve üyelere adres doğrulama bildirimleri gönderilmeye başlandı.

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Aynı Evde Yaşamayıp Spotify Aile Planı Kullananlara Kötü Haber: QR Kodla Doğrulama Geldi!
red

QR kod okutmak gerekecek

red

*Reddit’te yapılan bir paylaşım.

Doğrulama işlemi, plan yöneticisinin cihazında beliren bir QR kodun, Aile planındaki diğer üyenin telefonuyla taranması esasına dayanıyor. Yani Aile Planı’na dahil olan üyelerin fiziksel olarak orada bulunması ve QR kodunu taratması gerekecek. Söz konusu QR kod birkaç saniyede bir dinamik olarak yenilendiği için ekran görüntüsü alıp mesajla başka birine göndermek doğrulamayı geçmek için yeterli olmayacak. Şimdilik sadece yurt dışı hesaplardan böyle bir bilgi geldiğini belirtelim. Muhtemelen henüz herkese ulaşmamış olabilir. Bu yüzden geniş çapta gelişinin biraz zaman alacağını söylemek yanlış olmaz.

Kullanıcılar, fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğunu aşmak ve bu kontrolü atlatabilmek için birden fazla cihaz kullanarak ekran paylaşımı yapmak gibi karmaşık yöntemlere başvurmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Spotify'ın resmî destek sayfasında yer alan bilgilere göre adres yeniden doğrulama uyarısı alan kullanıcıların bu işlemi tamamlamak için tam 7 gün süresi bulunuyor. Verilen bu süre içerisinde dinamik QR kod doğrulamasını yapamayan veya adresi eşleşmeyen kullanıcılar, otomatik olarak Premium Aile grubundan çıkarılarak reklamlı ücretsiz plana geçirilecek.

Cezai yaptırımlar sadece gruptan çıkarılmakla da sınırlı kalmıyor. Doğrulamayı başaramayan veya süreyi kaçıran hesaplar, tam 12 ay boyunca başka herhangi bir aile veya ikili planına katılmaktan menediliyor. Bu durumdaki kullanıcıların platformu Premium olarak kullanmaya devam edebilmeleri için tek seçenekleri bireysel abonelik paketlerine geçmek olacak.

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