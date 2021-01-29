Bir YouTuber, 2004 model iPod'unda Spotify çalıştırmayı başardı. Bunu yapabilmek için hummalı bir çalışma içerisine giren YouTuber, projesini tüm detaylarıyla da anlattı. İsterseniz sizler de sahip olduğunuz eski bir iPod'u Spotify çalıştırır hale getirebilirsiniz.

İnsanlar, internet kullanımı bu denli yaygınlaşmamış ve çevrimiçi müzik platformları yokken, müzik çalarlar kullanıyorlardı. Bilgisayarlarına indirdikleri parçaları sahip oldukları ürüne kopyalayan tüketiciler, bu sonsuz döngüyü yıllar boyunca severek yaptılar. ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen ve artık tedavülden kalkan iPod'lar da o yılların en popüler müzik çalarlarından bir tanesiydi.

Meraklı bir YouTuber ise sahip olduğu 2004 model iPod'u, Spotify çalıştıracak şekilde dizayn etmeyi başardı. Guy Dupont isimli YouTuber tarafından hayata geçirilen proje, kenara köşeye atılmış olan iPod'lara yeniden hayat verebilecek gibi görünüyor. Üstelik isterseniz sizler de kendi iPod'unuzu Spotify çalıştırabilir hale getirebilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün oldu? Dilerseniz hemen, YouTuber'ın projesinin detaylarına yakından bakalım.

İşte Spotify çalıştırabilen o iPod

İşlemlere geçmeden önce açıkça belirtmemiz gereken bir şey var. YouTuber, bu proje için ciddi anlamda zorlandı. Yani bir iPod'u Spotify çalıştırabilir hale getirmek, o kadar da kolay bir şey değil. Ayrıca biraz harcama yapmanız ve ufaktan yazılım bilgisine de sahip olmanız gerekiyor. İşte tüm bunlara göğüs geriyorsanız, sizler de sahip olduğunuz iPod'a yeniden hayat verebilirsiniz.

2004 model iPod, dahili bir Wi-Fi bağlantı desteğine sahip değil. Haliyle bu iPod'u internete bağlayabilmek için, baştan inşa etmek gerekiyor. Bunun için çalışmalara başlayan YouTuber, 90 TL karşılığında satın alabileceğiniz Raspberry Pi Zero W isimli mikrodenetleyiciyi kullanmayı tercih etti. Bu da iPod'a hem Wi-Fi hem de Bluetooth desteği eklemiş oldu. Ancak mikrodenetleyici, iPod'da Spotify çalıştırmak için tek başına yeterli değildi. Zira işin bir de yazılımsal boyutu vardı.

YouTuber, mikrodenetleyicide bulunan konnektörleri iPod'un tuşlarına entegre etti. Bunun için zaman zaman haberlerimize konu olan "Hack a Day" platformunda yer alan bir makaleden yardım alan YouTuber, tuşların doğru bir şekilde çalışmasını sağladı. Ancak bu mikrodenetleyici, Apple'ın 30 PIN'li şarj girişi ile 3,5 mm'lik kulaklık girişinin devre dışı kalmasına yol açtı. 1.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanan YouTuber, Spotify çalıştıran iPod'unu microUSB girişiyle şarj ediyor.

YouTuber, iPod'un yazılımını kendisi geliştirdi. Bunun için Raspberry'de çalışabilen "Raspotify" isimli uygulamayı özelleştiren Dupont, "Spotify Connect API"sini kullanarak uygulamayı Spotify hesabıyla bağlamış oldu. Üstelik bu yazılım, sahip olduğu arayüzde Spotify'daki şarkıların aranabilmesine bile imkan tanıyor. Eğer sizler de bu projeyi hayata geçirmek isterseniz, Dupont'un yazılımına burada, proje ile ilgili detaylı bilgilere de burada bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.