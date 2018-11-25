Abonelik ile müzik hizmeti sağlayan müzik platformlarının müzik zevkimiz üzerindeki etkisi düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir.

Spotify, Apple Music, Tidal ya da buna benzer bir müzik platformuna aboneliğiniz varsa müzik zevkinizi yavaş yavaş değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. En sevdiğiniz gruplardan sonra bir anda daha adını bile telaffuz edemediğiniz grupları dinlemeye başladıysanız aslında bunun bir sebebi bulunuyor. Bu sebep ise bunun gibi platformlardan önce risk almadan en sevdiğiniz grupların albümlerini alıyordunuz ve fazla araştırma yapmıyordunuz, ancak şu an belirli bir ücrete istediğiniz sanatçıların dilediğiniz albümlerini dinleyebilirsiniz.

Eğer durum böyleyse bu durum Bart J. Bronnenberg’i şaşırtmazdı. Bu tarz platformların müzik zevklerimiz üzerindeki etkilerini inceleyen Bronnenberg bunun sebebini araştırdı.

Marketing Science’da yayınlanan son bir çalışmada önceden tek tek albüm ya da CD alan kullanıcılar, Spotify gibi müzik platformlarına geçtiklerinde müzik zevklerinin ne ölçüde değiştiği araştırıldı. İki yıldan fazla sürede toplanan veriler analiz edildi.

Analizlerin sonucunda ise direkt bir kayma gözlemlendi. Kullanıcılar kendi alışık oldukları sanatçıların dışında sanatçıları dinlemeye başladılar ve dinledikleri fazla duyulmayan sanatçıların sayısı %62 olarak hesaplandı. Bunun yanı sıra kullanıcıların tanınmış kişileri dinleme oranı da %7 gerileme gösterdi.

Sonuç olarak kullanıcılar belirli bir parayı düzenli olarak ödedikleri ve ekstra bir harcama yapmak zorunda olmadıkları için yeni şarkılar dinleme ve yeni sanatçıları araştırmaya yöneldiler.