Hepimizin saatlerini geçirdiği uygulama Spotify, yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor ve hangi özelliklerin geleceği ortaya çıkmış durumda. Haberimizde, yeni gelecek özellikleri sizler için derledik.

Müzik dinlemek istediğimiz zaman birçoğumuz direkt Spotify’a yöneliyoruz. Özellikle Android kullanıcıları, uygulamanın sürekli bir geliştirme içinde olduğunu fark etmişlerdir. Son kullanıcı arayüzü güncellemesiyle birçok olumlu geliştirmeye imza atan Spotify, kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağladı. Şimdi de yeni araştırmalar sonucunda bir sonraki güncellemede bizi bekleyen özellikler sızmış durumda.

Her şeyden önce, herkesin beklediği özellik olan, telefondaki müzik dosyalarını Spotify’a ekleme özelliğinden bahsetmeliyiz. Ayarlar kısmında bulunacak olan Müziğinizi Aktarın seçeneğiyle cihazınızdaki ses dosyalarını Spotify’a ekleyebileceksiniz.

Bunun ne gibi bir artısı olacağını düşünüyorsanız şu şekilde cevaplayabiliriz: Öncelikle Spotify’da tüm sanatçıların bütün albümleri bulunmuyor. Şimdi mükemmel bir çalma listesi yaptığınız düşünelim. Bütün şarkıları eklediniz ve sıra en sevdiğiniz şarkıyı eklemeye geldi ancak en sevdiğiniz şarkı Spotify’da bulunmuyor. Yeni gelen özellik sayesinde bu kâbus senaryosu artık uykularınızı kaçırmayacak.

Bunun dışında daha toplu bir hale gelen kullanıcı arayüzü sayesinde erişimler çok daha kolay bir hale gelecek.

Son olarak da Podcast’leri takip ediyorsanız artık arama sonuçlarınızı filtreleyebilecek, belirli bölümleri sonraya saklayabilecek ve yeni bölümleri daha kolay bulmanızı sağlayan bir sayfaya sahip olacaksınız.