Dijital müzik yayıncılığında zirvenin sahibi olan Spotify, uygulamada yer alan tekrar butonunu geri getirmeye hazırlanıyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify, uygulamasında yer alan tekrar butonunu geri getirmeye hazırlanıyor. Dağıtımına başlayan güncellemenin, yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Önceki güncelleme, Spotify’ın şu an oynatılan sayfasındaki butonları yeniden düzenlemiş ve tekrar butonunu sağ üst köşede üç noktaya basınca açılan menü altına konumlandırmıştı.

Yeni gelen güncelleme ile tekrar butonu, çalma kontrollerinin soluna ve karışık çalma butonun hemen sağına konumlandırılmış. Güncellenmiş arayüz ayrıca sanatçının ve şarkı isminin sol kısma doğru hizalanmasını sağlıyor.

Tekrar butonunun herkes için kullanılabilir olması ne kadar zaman alacağı henüz bilinmiyor ancak bu güncellemenin herkese ulaşacağını söylemek mümkün. Siz Spotify'da geri gelen tekrar butonunu nasıl karşılıyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdan bizlerle paylaşabilirsiniz.