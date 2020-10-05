İsveç merkezli müzik akış devi Spotify, masaüstü uygulamasında uzun zamandır olan "şarkı sözüyle arama yapma" özelliğini iOS ve Android uygulamalarına getiriyor. Kullanıcılar artık yalnızca şarkı sözünü yazarak Spotify'da arama yapabilecek.

Gün içerisinde ağzımıza takılan ancak adını bir türlü hatırlayamadığımız şarkıları Spotify'da bulmak artık çok daha kolay hâle geldi. Aktarılan bilgilere göre şirket, YouTube ve Apple Music gibi platformlarda yıllardır olan "şarkı sözüyle arama yapma" özelliğini nihayet mobil uygulamasına getirdi. Bir başka deyişle kullanıcılar artık şarkı sözünü yazarak Spotify'da arama yapabilecek.

İsveç merkezli şirketin bu özelliği mobil kullanıcılar için oldukça yeni olsa da aslında masaüstü uygulamasında uzun bir süredir mevcuttu. Özelliğin mobil uygulamaya da eklenmesiyle birlikte iOS ve Android kullanıcıları da artık şarkı sözüyle arama yapabilecekler.

Kullanıcılar artık webde arama yapmak zorunda kalmadan istedikleri şarkıyı kolayca bulabilecekler:

Daha önce duymadığımız ya da ilk kez duyduğumuz bir şarkıyı tanımlamak istediğimizde genellikle yardımımıza koşan uygulama Shazam oluyor. Ancak yalnızca sözlerini hatırlayabildiğimiz şarkılar için Shazam'ın pek de işlevsel olduğu söylenemez. Böyle bir durumdaysa aklımızda kalan sözleri internette aratarak merakımızı gidermeye çalışıyoruz.

Spotify'ın mobil uygulamasına eklenen bu yeni özellikle birlikte artık böyle bir zahmete girmeye gerek kalmayacak ve kullanıcılar, akıllarında kalan şarkı sözleriyle doğrudan uygulama üzerinde arama gerçekleştirebilecekler.

Müzik akış devinin yeni özelliğinin %100 olmasa da yüksek bir başarı oranıyla çalıştığı söylenebilir. Peki, siz Spotify'ın bu yeni özelliğini denediniz mi? Sizce yeni özellik nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.