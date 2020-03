Square Enix Oyunları Steam’de Müthiş Bir İndirime Girdi

Eğer COVID-19 salgını nedeniyle dışarı çıkmıyor ve kendinize oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız, size harika bir haberimiz var. Bugün itibarıyla Square Enix oyunları Steam’de müthiş bir indirime girdi. Haydi gelin, aralarında Just Cause 3 ve Rise of the Tomb Raider gibi oyunların da olduğu indirim listesine hep birlikte bakalım.

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, ilk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’de ortaya çıktığında, pek çok insan bu salgının kendi ülkeleri de vuracağını tahmin etmedi. Ya da bu senaryoyu düşünmek dahi istemedi ancak bugün geldiğimiz noktada, 150’den fazla ülkeyi etkisi altına alan bir pandemik bir hastalığa dönüşen COVID-19, şimdiye dek dünya genelinde 220,380 insana enfekte oldu ve 8,968 can aldı.

Salgın nedeniyle neredeyse tüm sosyal alanlar kapatıldı. Konserler, spor müsabakaları, kültürel faaliyetler ve daha nice organizasyon, ikinci bir tarihe kadar askıya alındı. Durumun ciddiyetinden ötürü evden dışarı adımını atmayan insanlar ise kendilerini bir anda her indirimde aldıkları ancak indirmedikleri oyunlarla dolu olan Steam kütüphanelerinde buldular.

Biz de sizler için, bugün itibarıyla Steam’de indirime giren Square Enix oyunlarını listeledik. Yüzde 90’a varan indirimlerin olduğu liste, oyuncuları mest edecek pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu oyunlar nelermiş hep birlikte göz atalım.

Steam’de indirime giren 10 Square Enix oyunu

Just Cause 2

Önceki Fiyat: 22,99 TL

İndirimli Fiyat: 2,29 TL

İndirim Oranı: %90

Aksiyon-macera türündeki Just Cause serisinin ikinci halkası olan bu oyun, son derece geniş bir haritaya sahip. Grafik kalitesi açısından tartışmalı yorumlar alan Just Cause 2’de, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi ajan Rico Rodriguez’i kontrol ediyoruz. Panau adlı tropik bir adada geçen oyun, pek fazla sürükleyici olmasa da uygun fiyatı ile denemeye değer. Just Cause 2 oyununu buradan indirebilirsiniz.

Just Cause 3

Önceki Fiyat: 45 TL

İndirimli Fiyat: 6,75 TL

İndirim Oranı: %85

2015 yılında oyuncularla buluşan Just Cause 3, selefine göre çok daha iyi bir aksiyon deneyimi sunuyor. Eğer her saniye patlamanın olduğu, mermilerin havada uçuştuğu saf aksiyon vadeden bir oyun arıyorsanız, Just Cause 3’e bir göz atmanızda fayda var ancak siz yine de çok fazla beklentiye girmeyin derim. Just Cause 3 oyununu buradan indirebilirsiniz.

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Önceki Fiyat: 89 TL

İndirimli Fiyat: 13,35 TL

İndirim Oranı: %85

Ödüllü aksiyon ve macera oyunu Sleeping Dogs’un Definitive Edition sürümü ile kendinizi Hong Kong’un egzotik yerleri ve kalabalık sokaklarında bulacaksınız. Yetenekli bir sivil polis olan Wei Shen'i oynadığımız yapımda, Çinli suç örgütlerini içerden çökertmeye çalışıyoruz. Sleeping Dogs: Definitive Edition oyununu buradan indirebilirsiniz.

Thief

Önceki Fiyat: 45,99 TL

İndirimli Fiyat: 6,89 TL

İndirim Oranı: %85

Serinin dördüncü oyunu olan Thief, diğer oyunlarda olduğu gibi Garrett'ın zenginlerden çalmasını konu alıyor. Uzun süredir evinden uzak kalan Garrett, 'The City' adlı şehre geri dönüyor ve şehrin artık Baron isimli bir zorba tarafından yönetildiğini öğreniyor. Halkın sefalet içinde süründüğünü gören kahramanımız, rahat bir şekilde yaşayan zenginleri gözüne kestiriyor. Thief oyunu buradan indirebilirsiniz.

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Önceki Fiyat: 29,99 TL

İndirimli Fiyat: 4,49 TL

İndirim Oranı: %85

Amerika'nın en iyi deneysel biyoteknoloji firmalarından birini savunmak için seçilmiş eski bir SWAT uzmanı olan Adam Jensen'ı oynadığımız Deus Ex: Human Revolution, sürükleyici hikayesi ve gelişmiş görsel efektleriyle kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir oyun. Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut oyununu buradan indirebilirsiniz.

The Turing Test

Önceki Fiyat: 31 TL

İndirimli Fiyat: 4,65 TL

İndirim Oranı: %85

Bilinç fenomenini keşfe çıkan ve insan sezgisinin anlamına meydan okuyan bir birinci şahıs bulmaca oyunu olan The Turing Test’te, bir International Space Agency (ISA) mühendisi olan Ava Turing’i kontrol ediyoruz. Mantıklı ve yöntemsel düşünme gücünüzü öne çıkaran oyun, etkileyici hikayesi ile dikkat çekiyor. The Turing Test oyununu buradan indirebilirsiniz.

Life is Strange: Before the Storm

Önceki Fiyat: 58 TL

İndirimli Fiyat: 11,60 TL

İndirim Oranı: %80

İlk oyunda yaşanan olayların üç yıl öncesini konu edinen Life is Strange: Before the Storm, 16 yaşındaki Chloe Price ve okul arkadaşı Rachel Amber ile olan ilişkisine odaklanıyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynadığımız grafik macera oyunu, interaktif yapısı ve karakter inşası ile genel olarak olumlu eleştiriler almıştı. Life is Strange: Before the Storm oyununu buradan indirebilirsiniz.

Life is Strange 2 - Episode 1

Önceki Fiyat: 23,99 TL

İndirimli Fiyat: 5,99 TL

İndirim Oranı: %75

5 bölümden oluşan bir macera oyunu olan Life is Strange 2, ilk kez Eylül 2018’de yayınlanmıştı. Oyunda kontrol ettiğimiz kahramanımız Sean Diaz ve kardeşi Daniel ile Meksika'ya doğru uzun ve son derece tehlikeli bir yola çıkıyoruz. Life is Strange 2 - Episode 1 oyununu buradan indirebilirsiniz.

Rise of the Tomb Raider

Önceki Fiyat: 89 TL

İndirimli Fiyat: 26,70 TL

İndirim Oranı: %70

2013 yılında piyasaya sürülen Tomb Raider oyununda amansız bir hayatta kalma mücadelesi veren Lara Croft, bu kez "Ölümsüz Koschei" ve "Kayıp Kitezh Şehri" isimli iki Slav peri masalında geçen ölümsüzlüğün sırrını keşfetmek için yola koyuluyor. Rise of the Tomb Raider oyununu buradan indirebilirsiniz.

BATTALION 1944

Önceki Fiyat: 89 TL

İndirimli Fiyat: 35,60 TL

İndirim Oranı: %60

Bulkhead Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan BATTALION 1944, kitle fonlaması yoluyla finanse edilen bir proje olarak karşımıza çıkmıştı. İsminden de anlayacağınız üzere İkinci Dünya Savaşı’nı konu olan FPS türündeki oyun, resmi çıkışını Mayıs 2019’da gerçekleştirmişti. BATTALION 1944 oyununu buradan indirebilirsiniz.