Üzerinden 2 aydan fazla geçmiş olmasına rağmen Squid Game dizisinin yankıları bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Dizi bugün de Squid Game izleyen 9 yaşındaki bir çocuğun şiddet içerikli çizimleri sebebiyle sosyal medyada gündem oldu.

Malumunuz, Netflix’in Güney kore yapımı hit dizisi Squid Game’i artık sağır sultan bile duymuş halde. Dizi yayımlandığı günden bu yana öylesine popüler bir hale geldi ki dünyanın dört bir yanında 7’den 70’e diziyi izlemeyen kalmadı. 7’den 70’e derken öyle lafın gelişi de değil; gerçekten.

Konusu gereği son derece şiddet dolu sahneler içeren Squid Game’in belli bir yaşın altındaki çocuklar tarafından izlenmesi aslında yasak; ancak yetkililerin ebeveynlere yaptığı uyarılara ve Netflix’in sitesinde bulunan ‘+18’ uyarısına rağmen maalesef ki diziyi küçük çocukların izlemesinin önüne geçilemiyor. Daha önce İngiltere’de bulunan bazı öğretmenler, öğrencilerinin Squid Game’i taklit ederek oyunlar oynadığını belirterek bu durumdan rahatsız olduklarını belirtmişlerdi. Bugün bir kütüphane görevlisinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım da bu rahatsızlığın hiç de boş yere olmadığını kanıtlar nitelikte.

Paylaşıma destek yağdı

Çalıştığı kütüphaneye 9 yaşında bir çocuk geldiğini kaydeden görevli, çocuğun çizim yaptığını fark etmesi üzerine meraklanıp neler çizdiğine bakmış ve gördükleri karşısında adeta ‘şok’ olmuş. Dizideki pembe kostümlü karakterleri silahla ateş ederken resmeden küçük çocuk, görevliye Squid Game’in bütün bölümlerini izlediğini söylemiş.

Görevlinin yaşanan olayı, çocuğun yapmış olduğu çizimle birlikte sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte tepkiler de gelmekte gecikmedi. Çoğu kullanıcı aynı fikirde olduğunu belirterek destek verdi:

Destekleyenlerin yanında bunun 'gereksiz' bir duyar olduğunu savunanlar da oldu:

Paylaşıma destek verenlerin dışında asıl problemin çocukların diziyi izlemelerini engellememek değil de, Squid Game'de veya herhangi başka bir şeyde yer alan şiddet dolu sahnelerin yanlış olduğunu çocuklara öğretmemek olduğunu, bu tarz şeylerin her dönemde olduğunu ve bunun Squid Game'e özel bir durum olmadığını savunanlar da oldu:

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