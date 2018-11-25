Bilgisayarlarımızın vazgeçilemeyen parçalarından biri olan SATA, oldukça eski bir bağlantı biçimi. SSD'lerin hızını kısıtlayan bu teknoloji, artık yerini yenilere bırakıyor. PCIe ve NVMe'nin neler olduklarına gelin beraber bakalım.

SATA, SSD'nizi bilgisayara bağlarken en sık kullanılan ve en çok bilinen arayüzdür. SSD gibi flash belleklerden ziyade daha yavaş çalışan sabit diskler için oluşturulan AHCI protokolünü destekleyen SATA, transfer hızlarında ise birçok kullanıcı ve hatta birçok profesyonel için oldukça yeterli. SATA 3'te bu hızlar minimum 150 MB/saniye ile maksimum 600 MB/saniye arasında değişiyor.

PCIe (PCI Express), SATA'dan sonraki en yüksek bant genişliği sunan arabirim olarak kabul ediliyor. Giriş seviyesi PCIe SSD'ler dahi, SATA 3.0 muadillerinden iki üç kat daha hızlı çalışır. Bunun sebebi ise veri aktarımı için kullanılan kanal sayısının fazla olması (SATA'da 10, PCIe'de 25). Bununla birlikte günlük kullanım testlerinde bu fark çok da bir şey ifade etmeyebilir. Buna her ne kadar kullanım amaçlarınız etki etse de, bilgisayarın diğer yerlerindeki darboğazlar bu büyük hızlara ulaşılmasını engelleyecektir.

NVMe ise PCIe teknolojisi düşünülerek oluşturulmuş ve AHCI protokolünün yerini alan çok daha verimli bir protokoldür. NVMe tabanlı depolamalar için optimize edilmiş bir komut ve tamamlama yolu sunan bu teknoloji, daha eski SATA bağlantısındaki hız kısıtlamalarını aşmak ve SSD'lerin gerçek gücüne ulaşmasına yardımcı olmak için belli üreticilerin bir araya geldiği bir konsorsiyum tarafından oluşturulmuştur.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse NVMe, depolama birimi ve bilgisayar arasındaki daha verimli bir iletişim yolu. Gelecekte NVMe, 3D XPoint gibi yeni nesil depolama teknolojileri için tercih edilen protokol olacak.