Standart hosting ile bayi hosting arasındaki farklar neler? İki popüler hosting türünü kapsamlı bir şekilde karşılaştırarak, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza çalışacağız.

Web siteleri dijital çağın temel yapı taşları oldular. En basit haliyle her gün girdiğimiz sosyal medya platformları bile özünde bir sunucuya bağlı olan web sayfaları. Bir fikri, işi veya hobiye dair bilgileri internet üzerinden paylaşmak isteyenler için en profesyonel alternatiflerinden biri olan web sitesi için bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle sitenizin sağlıklı çalışması için en önemli etkenlerin başında sunucu; yani hosting hizmeti geliyor. Elbette kendinize bir hosting satın almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar var, ancak bu içeriğimizde çok merak edilen bir konuya odaklanacağız.

Hosting firmalarında standart hosting ve bayi (reseller) hosting hizmetlerini görmüşsünüzdür. Bu iki tür arasında ne gibi farklılıklar olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında ihtiyacınıza göre iki hosting türünden birini seçebilirsiniz, ancak hangi türü seçiyorsanız seçin firmanın verdiği hizmet kalitesine dikkat etmelisiniz.

Bu noktada benim de uzun yıllardır kendi projelerim için kullandığım ve hızı ve uygun fiyatlı yapısıyla çok beğendiğim Alastyr'i öneriyorum. Alastry, hem standart hem de bayi hosting hizmeti veren, üstelik bunu rekabetçi fiyatlarla sağlayan bir firma. Özellikle aylık paketlerle başlayıp sonrasında yıllık pakete dönebilme gibi imkanlar Alastyr'i size gönül rahatlığıyla önerebilmemi sağlıyor.

Peki bu standart hosting tam olarak ne?

Standart hosting, bireysel kullanıcının ya da küçük işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanmış bir hizmet. Müşteriye belli bir disk alanı, bant genişliği ve diğer kaynakları sunar. Genellikle bir ya da birkaç web sitesi için idealdir.

Şimdi de bu işten para kazanmak isteyenlerin tercihi olan bayi hostingini tanıyalım.

Bayi hosting, bir bireyin veya işletmenin bir hosting sağlayıcısından büyük miktarda disk alanı ve bant genişliği satın almasını, ardından bu kaynakları daha küçük parçalara bölerek başkalarına satmasını sağlar. Bu pakette sitelerin ihtiyacına göre özel oranlarda paketler oluşturulabilir.

Alastyr ile hem standart hem de bayi hostingleri alabilirsiniz. Flash SSD diskler sayesinde aslında iki planda da son derece hızlı bir sunucu. Elbette bayi hostingi 10 domainden 100 domaine kadar çok geniş bir domain barındırma yelpazesine sahip.

İhtiyacınıza göre sizin için en doğru plan hangisi?

Standart hosting genellikle bireyler veya küçük işletmeler tarafından tercih edilir. Basit ve kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde, teknik bilgisi olmayan kişiler bile kolaylıkla bir web sitesi oluşturabilirler. Bayi Hosting ise web tasarım ve geliştirme ajansları için çok daha doğru bir seçenek. Bu paketi alacak kişi, kendi kontrol paneli üzerinden birden fazla müşteri için ayrı ayrı hosting hesapları oluşturabilir.

Bu açılardan baktığımızda ihtiyacınıza göre bir hosting seçmek gerekiyor. Kendi sitenizi kuracağınız, yüksek trafiği bulunmayan bir site için standart hosting hizmetleri ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ayrıca 2-3 tane tanıtım sitesini de standart hosting üzerinde barındırabilirsiniz, ancak bant genişlikleri, CPU kullanımları ortak olacağı için birbirlerini etkileyebilirler.

Bayi hosting paketleri ise her domaine ayrı ayrı yetecek kadar yüksek değerler sunduğu, ve bu değerleri istediğiniz gibi belirleyebildiğiniz için özellikle 5 taneden fazla sitenin barınacağı durumlarda en mantıklı karar olacaktır.

Eğer kendinize ait bir hosting hesabınız olmasını istiyorsanız, kendi veri merkezi olan ve 7/24 teknik destek alabileceğiniz Alastry'e girerek hem standart hem de bayi hosting paketlerini inceleyebilir, kendiniz için en mantıklı pakete karar verebilirsiniz.

Alastry, Türkiye'nin en çok tercih ve tavsiye edilen hosting firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Eğer sorunsuz ve güvenilir bir hizmet istiyorsanız, gönül rahatlığıyla 2004 yılından beri hosting hizmeti veren Alastry'ı tercih edebilirsiniz!

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