Star Trek: Discovery'nin Short Trek Bölümleri Yayınlanıyor

Star Trek: Discovery'nin 2. sezonu yarın itibariyle Netflix'de izleyicilere sunulacak. Daha önce sunulmamış olan Short Trek bölümleri de bugün itibariyle bütün ülkelerdeki izleyicilere sunulacak.

Geçtiğimiz dört ay boyunca Star Trek: Discovery’nin dönüşüne hazırlamak için Short Treks adı altında dört mini ve süper bölüm yayınlandı. Bölümler küçük ama problemleri büyük: Amerika ve Kanada dışında hiç bir yerde yayınlanmadı. Ama bugün itibariyle artık bu değişti.

Artık bütün dünyada izlenebilecek olan Short Trek’lere ulaşmak için arama bölümüne Short Trek yazarsanız ulaşamazsınız. Star Trek: Discovery sayfasına gidip fragman bölümüne girmek yeterli olacak.

Short Trek bölümlerini izlemek Discovery’nin gelişine hazırlanmak için oldukça güzel bir yöntem olarak düşünebilirsiniz.

Star Trek: Discovery’nin Sezon 2 premiyeri Amerika ve Kanada’da bu gece yayınlanacak, diğer ülkelere ise yarın (18 Ocak) yayınlanacak. Kendinizi Star Trek izleme modunda hissetmiyorsanız bile Short Trek’leri kesin izlemenizi öneriyoruz.

Her bir bölüm, aslında Star Trek’in en iyi bölümlerini hatırlatıyor. Bölümler hakkındaki en büyük eleştiri, bütün Star Trek hayranlarına sunulmamasıydı. Ama artık bu da değiştiği için eleştirecek bir nokta kalmadı. Eğer imkanınız varsa Short Trek’leri izleyin ve Discovery’nin gelişine hazırlanın.