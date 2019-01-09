Star Trek Serisinin 4. Filmi İptal Edildi

2009 yılında yeniden hayata döndürülen sevilen bilim kurgu serisi Star Trek'in dördüncü filmi iptal edildi.

Deadline’ın haberine göre, Paramount’un yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu serisi Star Trek’in dördüncü filmi iptal edildi. 2009’da bilim kurgu türünde önemli işler yapmış olan J.J.Abrams’ın yönetmenliğini üstlendiği Star Trek serisinin, gelmesi beklenen dördüncü filmi şu an için rafa kaldırılmış durumda.

İptal edilmeseydi serinin dördüncü filminin yönetmen koltuğunda oturacak olan SJ Clarkson, ayrıca HBO’nun efsane dizisi Game of Thrones'un, adı henüz bilinmeyen ve geçmişi anlatacak yeni dizisinin ilk bölümünün de yönetmenliğini yapacak.

Yayınlanan haberde, dördüncü filmde George Kirk karakterine can verecek olan Chris Hemsworth ve seride Kaptan James Kirk karakterini canlandıran Chris Pine’ın bütçe sorunu nedeniyle filmden çıktığı bildirildi.

Serinin son filmi Star Trek Beyond 2016 yılında gösterime girmişti. 185 milyon dolar bütçeye sahip olan film, dünya genelinde sadece 343 milyon dolarlık bir hasılat edebilmişti.