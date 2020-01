Star Wars: The Clone Wars dizisi, yedinci sezonuyla birlikte izleyicilerin karşısına yeniden çıkıyor. The Clone Wars’un yedinci sezon fragmanı yayınlandı ve izleyicilerle buluşacağı tarih de netlik kazandı. Star Wars hayranlarının büyük bir merakla beklediği çizgi dizinin yedinci sezonu, aynı zamanda son sezon olacak.

Star Wars hayranları, The Clone Wars çizgi dizisinin yeni bölümlerinin yolda olduğu açıklamasından beri gün saymaya başladı. Geçtiğimiz yıl, dizinin hayranlarını neler beklediğine dair ilk bilgiler Star Wars Celebration’da paylaşılmıştı. Şimdi de Disney+, Star Wars: The Clone Wars dizisinin yedinci sezon fragmanını yayınladı ve ilk bölüm tarihini de kesinleştirdi.

Star Wars: The Clone Wars dizisinin yedinci sezon fragmanı:

Star Wars: The Clone Wars, 21 Şubat tarihinde Disney+ platformunda izleyicilerle buluşacak. Ahsoka Tano, nasıl bir Jedi olması gerektiğine dair ikilemlerle boğuşmaya devam ederken oldukça karmaşık düşüncelerin içerisine giriyor. Bu arada, savaşın tam ortasında olan klonların da kafaları karışmış durumda ve yaptıklarıyla seçtikleri tarafları sorgulamaya başlıyorlar. Yayınlanan fragmanda, diziye has karakteristik animasyonunun devam ettiğini ancak hiç olmadığı kadar detaylı olduğunu görmek mümkün. Özellikle Darth Maul’un gözlerinin yakın planda gösterildiği görüntüdeki detaylar oldukça dikkat çekici.

Star Wars hayranlarının The Clone Wars dizisinin yeni sezonuna kavuşacaklarını öğrendiklerinde oldukça mutlu olacakları kesin. Fakat dizinin yedinci sezonunun aynı zamanda son sezon olduğunu da belirtmekte fayda var. Dizinin fragmanı, tıpkı Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanlarındaki ‘son savaş’ havasını barındırıyor. Buna ek olarak, dizinin yayınlanan yedinci sezon posterinde de ‘THE FINAL SEASON’ yazısıyla yedinci sezonun son olacağı açıkça belirtiliyor. The Clone Wars, Star Wars evreninin en sevilen çizgi dizilerinden biri olmayı başardı ve dizinin son buluyor olması, hayranlar için üzücü bir haber olabilir. Fakat The Mandalorian dizisinin elde ettiği başarıyı da göz önünde bulundurursak, gelecekte Star Wars evrenine dair başka bir çizgi dizinin gelmemesi için hiçbir sebep yok.

Star Wars: The Clone Wars posteri:

Star Wars: The Clone Wars yedinci sezon fragmanı hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.