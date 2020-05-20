Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, içeceğe göre rengi değişen bardaklarını bu ayın sonunda piyasaya sürüyor. Yaza özel olarak tasarlanan Konfeti adındaki bardaklar, 4 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, geçtiğimiz hafta çeşitli sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan The Confetti Cold Cup adındaki yeni bardağını bu ayın sonunda satışa sunacağını açıkladı.

Yeniden kullanılabilir olan bardaklar, içindeki içeceğe göre renk değiştiriyor. Mayıs ayının sonlarında 4 dolar (27 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan bardaklar, Starbucks’ın yaz için tasarladığı diğer ürünler ile birlikte raflardaki yerini alacak.

Starbucks'ın yaza özel tasarladığı bardaklar, bu ayın sonunda satışa çıkıyor

Bu arada söz konusu kupaların benzerleri, bir süredir eBay ve Amazon gibi e-ticaret sitelerinde 20 dolardan (135 TL) başlayan fiyatlardan alıcı buluyor. Bu nedenle Starbucks’ın fiyatı 4 dolarda tutması oldukça önemli. Seattle merkezli kahve zinciri, 24 onsluk özel tasarım bardağının yaz boyunca stok sorunu olmaksızın satılacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası mağazalarını ilk kapatan işletmelerden biri olan Starbucks, karantina önlemlerinin gevşetilmesinin ardından ABD ve İngiltere’deki bazı mağazalarını yeniden açmıştı. Tabii, bazı şeylerin en azından bir süre eskisi gibi olmayacağını söylemekte fayda var.

Örneğin şirket, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağını ve müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bugün itibarıyla kahve devinin Çin’deki ve ABD’deki mağazalarının yüzde 90’ı hizmet veriyor. Şirket, yeniden açılma planına dair yaptığı açıklamada, çalışanların ve müşterilerin sağlığına maksimum düzeyde odaklanılacağını söylemişti. Starbucks’ın Türkiye’de yeniden ne zaman hizmet vereceği ise şimdilik belli değil.