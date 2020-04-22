Starbucks, Türkiye’de Online Satış Yapmaya Başladı

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını, fiziksel zincirlere sahip küresel firmaları derinden sarstı. Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks da bu firmalardan birisiydi. Yeni yatırımlar yapmaya başlayan firma, Türkiye distribütörüyle online sipariş döneme giriş yaptı.

Covid-19 salgınına karşı alınan küresel önlemlerden birisi, virüse yayılacak imkan bırakmamak adına toplu şekilde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği işletmeleri kapatmak olmuştu. Çin dahil hemen hemen her ülkede binlerce şubesi, çalışanı ve milyonlarca müşterisi olan kahve zinciri Starbucks, pandemiye nedeniyle müşterilerine online sipariş yoluyla ulaşmaya başladı.

Aslında online sipariş ile uzun zamandır yurt dışında faaliyet gösteren Starbucks, bu alanda tecrübeli bir şirket. Aynı tecrübeyi kullanacak olan Starbucks Türkiye distribütörü Shaya ise kendi resmi internet sitesi üzerinden satışları başlattı. Starbucks mobil uygulamasından duyurulan hizmet, şimdilik sadece paketli ürünler için geçerli.

Starbucks, e-ticaret konusuna epey farklı yaklaştı:

Online sipariş, firmanın mağaza deneyimini uzaktan da yaşatmak istemesi nedeniyle Shaya Dijital Katalog sayfasından yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 21 Nisan saat 15.00’a kadar verilen siparişlerin 27 Nisan’dan itibaren kargolanacağını belirten Shaya, bu yöntemle mağazaları açılana kadar paketli ürün satışlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Starbucks müşterileri, şimdilik sıcak ve anında kahve servisi imkanına sahip değiller. Muhtemelen pandemi süreci boyunca çalışanların sağlığını riske atmamak adına paketli ürünlerin siparişi dışında bir seçenek sunulmayacak.

