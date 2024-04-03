Bazı Starbucks uygulaması kullanıcıları, sadece "Hi! (Merhaba!)" yazan bir bildirim aldı. Bildirimin amacı ise bilinmiyor.

Akıllı telefonlarımıza her gün bildirim yağıyor ve bu bildirimlerin önemli bir kısmı da hiç okunmadan siliniyor. Bu bildirimlerin çoğu da kampanyalar, etkinlikler gibi duyurular için kullanılıyor. ABD'de ise bazı Starbucks uygulaması kullanıcıları çok farklı bir bildirim aldı: "Hi!" (Merhaba!)

Bu bildirime tıklayan kullanıcılar doğrudan Starbucks uygulama ana sayfasına yönlendirildiklerinde ise herhangi bir kampanya ya da özel teklif olmadığını gördüler. Bu da daha önce de yanlış bildirim göndermiş olan firmanın ne yapmaya çalıştığı konusunda kafa karışıklığına neden oldu.

Starbucks'ın bildirimi neden gönderdiği bilinmiyor

Bu bildirimi Starbucks çeşitli nedenlerden göndermiş olabilir. Bunlardan ilki, isimleri bilerek yanlış yazarken olduğu gibi Starbucks'ın yine basit bir hata ile kendinden bahsettirmek istemesi. İkinci ihtimal ise firmanın gerçekten de bir yerlerde bir hata yapıp yanlış kitleye test bildirimi göndermesi. Üçüncü ve daha korkutucu ihtimal ise başka birilerinin Starbucks uygulaması üzerinden bildirim göndermesi olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili olarak henüz Starbucks cephesinden gelen bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan bu durum, uygulamalara verilen bildirim izinlerinin zaman zaman nasıl istismar edilebildiğini ya da hatalara ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Elbette Starbucks'ın bu durumu sadece reklam amaçlı kullanmış olması ihtimali de oldukça güçlü.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?