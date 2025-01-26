Phil Spencer katıldığı bir soru cevap programında Starfield'ın PS5'e gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Bethesda'nın çıktığı dönem sükse yaratan uzay operası Starfield'ın çok yakında PS5 için duyurulması bekleniyor.

Microsoft'un Bethesda'yı milyarlarca dolara satın almasından sonra oyun başlarda PS5 için gelecek olsa da planlar iptal edilmişti. Xbox patronu Phil Spencer'ın son açıklamaları, oyunun yakında PS5'e gelebileceğine dair umutları yeniden yeşertti.

Phil Spencer'dan Starfield sorusuna çarpıcı yanıt

IGN muhabiri Destin Legarie'nin "Starfield PS5'e gelir mi?" sorusuna Spencer, kısa bir duraksamadan sonra oyunların diğer platformlardan uzak tutulmasının kendileri için doğru bir strateji olmadığını belirtti.

"Herhangi bir oyunun etrafına tabiri caizse çit çekip o oyunu tek bir platforma hapsetmenin mantıklı bir tarafı yok. Stratejimiz, oyunlarımızın mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak."

Microsoft exclusive oyun anlayışından uzaklaşıyor

Microsoft'un oyun dünyasındaki stratejisini "erişilebilirlik" üzerine kurduklarını vurgulayan Spencer, oyunları diğer platformlardan uzak tutmanın ticari anlamda da kendileri için işe yaramadığını açıkça ifade etti.

Ancak Xbox cephesinde işler tamamen yolunda değil. Xbox Series X|S satışları, Xbox One dönemine kıyasla %18 geride seyrediyor. Şirket, Game Pass için 100 milyon abone hedefini yakalamakta zorluk çekerken, oyun maliyetlerinin artması ve büyük bütçeli yatırımların geri dönüşündeki belirsizlikler de şirketin geleceğe yönelik planlarını düşündürtüyor.

Peki siz Starfield'ın PS5'e gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.