Steam, 2018'in Kontrolcü Dostu Oyunlarını Açıkladı

Steam, yılın son günlerine girdiğimiz bu dönemde, farklı kategorilerdeki “en”lerini açıklamaya devam ediyor ve yaptığı incelemelerin sonucunda 2018’in en popüler kontrolcü dostu oyunlarını açıkladı. Görünüşe göre PlayStation kontrolcüsü olan insanlar tercihlerini dövüş oyunlarından yana kullanıyor.

Valve’in yıl sonu listeleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 2018’in en çok satan oyunlarının ardından 2018’in en popüler kontrolcü dostu oyunları açıklandı.

Listeye göre PUBG oynayan oyuncuların birçoğu PlayStation kontrolcüsünü tercih ediyor. Bunun yanı sıra Rainbow Six Siege, hem PlayStation hem de Xbox kontrolcüleri arasında yaygın durumda. Görünüşe bakılırsa oyuncuların birçoğu daha iyi nişan almak yerinde oyunu yataklarında ya da koltuklarında uzanarak oynamayı tercih etmiş. Tabii ki kontrolcüde daha iyi oldukları da ihtimaller arasında bulunuyor.

Her kontrolcüye özel olan oyunlar ise daha ilginç bir liste olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation kontrolcüsü olan insanlar seçimlerini Soulcalibur 6, BlazBlue: Cross Tag Battle ve Street Fighter 5 gibi dövüş oyunlarından yana kullanmışlar.

Xbox kontrolcüsü sahipleri ise Just Cause 3, Saints Row 4, Skyrim ve Mafia 3 gibi açık dünya oyunlarını tercih etmişler. Valve, her oyunun her kontrolcüyle aynı ölçüde iyi oynanmadığı için bu değişikliklerin gözlemlendiğini tahmin etti.

Listenin tamamına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.