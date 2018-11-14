Steam'de 102 TL'ye Satılan Hitman 2'nin İlk Bölümü Ücretsiz

Steam'de 12 Kasım'da oyuncularla buluşan Hitman 2'nin ilk bölümü ücretsiz oldu.

Geçtiğimiz dönemde episodik oyun yapısına geçmesiyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Hitman, bu sene oyun yapısını alıştığımız sisteme geri döndürdü. Oyunun çıkışının ardından, tutorial tadındaki ilk bölüm de ücretsiz olarak sunuldu.

İlk oyunda da bulunan gemi bölümünü oynayabildiğiniz sürümü indirmek için buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Daha sonrasında da yukarıdak gördüğünüz 'Oyunu Yükle' butonuna tıklayarak oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. HITMAN 2'de yeni oyun yöntemleri, yeni özellikler ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunuyor.