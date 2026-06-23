Steam Machine'in İlk Performans Testleri Paylaşıldı: Popüler Oyunlarda Kaç FPS Veriyor?

Valve'ın fiyatıyla hayal kırıklığı yaratan yeni nesil donanımı Steam Machine'in ilk performans testleri paylaşıldı.

Valve’ın yeni nesil donanımı Steam Machine piyasaya çıktı ve ilk detaylı performans testleri geldi.

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Peki Valve'ın iddia ettiği gibi Steam Machine gerçekten 1440p "canavarı" mı? Yoksa yüksek fiyat etiketi altında ezilecek mi?

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RDR 2'den başlayalım

Cihazın kalbinde, tüm modellerde ortak olan 6 çekirdekli özel bir AMD Zen 4 işlemci ve 8 GB GDDR6 VRAM’li Radeon grafik birimi yer alıyor. Yani en ucuz modeli de alsanız, en pahalı 2 TB'lığı da alsanız alacağınız oyun performansı tamamen aynı.

Paylaşılan testler arasında en önemlilerden biri elbette RDR 2. Yapılan testlere göre Yüksek ve Ultra grafik ayarlarının karışımında, 1440p çözünürlükte açık dünyada 85 FPS, iç mekânlarda ise 95 FPS civarı bir performans alınabiliyor.

Peki biraz daha zorlarsak?

Konu Cyberpunk 2077 gibi sistemi zorlayacak oyunlara gelince işin rengi biraz değişiyor.

Cyberpunk 2077'de Steam Machine 1440p Ultra ayarlarda 45 FPS'e kadar geriliyor. FSR "Dengeli" moduna alındığında ise 1440p'de 72 FPS ortalaması yakalanıyor. Yoğun sahnelerde 60 FPS'in altına anlık düşüşler yaşansa da deneyim nispeten akıcı.

Yeni nesil oyunlardan biri olan Forza Horizon 6 ise FSR yardımı olmadan, 1440p Yüksek ayarlarda 71 FPS veriyor.

Peki ya ışın izleme?

Işın izleme açıldığında performans ciddi anlamda düşüyor desek yalan olmaz. Keza PS5 ile performans kıyasını hemen üstteki gönderiden izleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077'de 1440p Orta ayarlarda RT açıldığında performans ortalama 28 FPS'e düşüyor. Black Myth Wukong'da da 1440p Çok Yüksek ayarlarda ortalama 20 FPS gibi bir performans mevcut.

Peki siz Steam Machine'in verdiği performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 1.049 dolar fiyat etiketini hak ediyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.