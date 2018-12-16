Steam, macOS 10.10 Yosemite ve Öncesinden Desteğini Çekiyor

Valve, 1 Ocak 2019'dan itibaren macOS 10.10 Yosemite'den Lion'a kadar olan tüm sürümler için Steam desteğinin sonlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada yapılan bu hamlenin nedeni olarak eski macOS versiyonlarında bulunan Google Chrome'un Steam'deki bazı özellikleri çalıştırmaması gösterildi.

Valve'ın yaptığı açıklamada Steam desteğinin artık olmayacağı cihazlar açıklandı. Steam artık macOS 10.7 (“Lion”), 10.8 (“Mountain Lion”), 10.9 (“Mavericks”) ve 10.10 (“Yosemite”) sürümleri için çalışmayacak. Steam'i cihazlarında kullanmak isteyen kullanıcıların en az macOS 10.11 El Capitan sürümüne sahip olması gerekiyor.

Valve tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ocak 2019'dan itibaren macOS 10.7 (“Lion”), 10.8 (“Mountain Lion”), 10.9 (“Mavericks”) ve 10.10 (“Yosemite”) kullanan cihazlar için Steam desteği resmi olarak sonlandırılacak. Yani bu tarihten itibaren Steam Client çalışmayacak. Steam üzerinden aldığınız oyunları kullanabilmek ve yeni oyunlar alabilmek için macOS sürümünüzü güncellemeniz gerekiyor.

Steam'in en yeni özellikleri, Google Chrome'un yeni versiyonlarında kullanılabilir durumda. Steam'i cihazınızda kullanmaya devam edebilmek ve güvenlik güncellemelerinizi eksiksiz olarak alabilmek için macOS 10.11 (“El Capitan”) ya da daha güncel bir sürüme sahip olmanız gerekiyor."

Steam'in belirtilen cihazlarda 1 Ocak 2019'a kadar hala kullanılabileceğini belirten Valve bazı özelliklerde kısıtlamalar olabileceğini de ekledi. Örneğin yenilenmiş olan Steam Chat, bu cihazlarda kullanılamayacak.