Steam'in sevilen etkinliklerinden Next Fest başlıyor. Etkinlik kapsamında yüzlerce yeni oyunun demosunu deneyimleyebilirsiniz.

Steam Next Fest, belli başlı dönemlerde olduğu gibi yeniden yaklaşan oyunları erkenden denemeniz için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Valve tarafından yıl içinde birkaç kez düzenlenen bu etkinlik, PC oyuncularına yüzlerce oyunun demosunu tamamen ücretsiz olarak deneme şansı veriyor. Bu sayede hem merakla beklediğiniz oyunları erkenden deneyebilir hem de daha önce adını bile duymadığınız yapımlarla tanışabilirsiniz.

Steam Next Fest nedir?

Steam Next Fest, geliştiricilerin oyunlarının demolarını oyuncularla buluşturduğu, canlı yayınlar ve özel etkinliklerle dolu tabiri caizse bir oyun şölenidir.

Steam ana sayfasını da baştan aşağı kaplayan etkinlik, özellikle bağımsız geliştiriciler için büyük bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Steam Next Fest ne zaman?

Yeni Steam Next Fest etkinliği bugün TSİ 21.00’da başlayıp 3 Mart'ta sona erecek. Yani yedi gün boyunca dilediğiniz kadar oyunun demosunu oynayabilirsiniz.

Valve bu etkinliğin sona ermesinin ardından bu yılın Haziran ve Ekim aylarında iki yeni Next Fest etkinliği daha düzenleyecek.