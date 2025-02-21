HypeTrain Digital'in yayıncılığını üstlendiği 10,99$ (400 TL) değerindeki Golden Light kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu.

Steam'de normal fiyatı 10,99$ (400 TL) olan sevilen bir bağımsız yapım, an itibarıyla ücretsiz olmuş durumda.

Steam'in 2023 yılının Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uygun fiyatlara oyunlara erişmek oldukça güç bir hâl aldı. Epic Games'in hâlâ TL kuruyla satış yapıyor olması ve her hafta verdiği ücretsiz oyunlar birçoğumuzun oyunlara erişmemize olanak tanıyor. Bu süreçte rakip platform Steam de zaman zaman ücretsiz oyunlar vermeye başladı.

HypeTrain Digital'in yayıncılığını üstlendiği Golden Light'ı 24 Şubat'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak eklediğiniz takdirde bu tarihten sonra da dilediğiniz şekilde oyuna erişmeniz mümkün olacak.

Golden Light nasıl bir oyun?

Golden Light, roguelike, korku ve sürrealizm öğelerini birleştiren ilginç ve oldukça tuhaf bir FPS oyunudur.

Oyun, procedural (rastgele oluşturulan) seviyeler, canlı silahlar ve garip yaratıklarla dolu bir dünya sunuyor.

Golden Light fragmanı

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