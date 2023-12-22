Dolara geçmesiyle gündemde olan Steam, en büyük etkinliklerinden biri olan Steam Ödülleri’nin bu yılki ayağını resmen başlattı. Kullanıcılar, 11 farklı kategoriden yılın en iyi oyunlarını seçmek için şu anda oy kullanabiliyor.
En iyi oyunları seçmek ve oy kullanmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 2023 Steam Ödülleri oylaması, 2 Ocak 2023’e kadar devam edecek ve kazananlar da bu tarihte açıklanacak. Platform, oy veren kullanıcıların özel çıkartmalar kazanacağını da ekliyor. Peki bu yıl oyuncuların oylarıyla aday olmayı başaran oyunlar hangileri? İşte Baldur’s Gate 3’ten Starfield’a kadar adaylık kazanan tüm oyunlar.
2023 Steam Ödülleri Adayları
Yılın Oyunu
- Resident Evil 4 Remake
- Baldur’s Gate 3
- Lethal Company
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
Yılın En İyi VR Oyunu
- F1 23
- Ghosts of Tabor
- Gorilla Tag
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Labyrinthine
Aşk ile Devam Ettirilen Oyun
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Apex Legends
- Deep Rock Galactic
- Dota 2
Steam Deck’te En İyi Oyun
- Brotato
- Diablo IV
- Dredge
- The Outlast Trials
- Hogwarts Legacy
Arkadaşlarla Daha Zevkli Oyun
- Party Animals
- Sons of the Forest
- Sunkenland
- Lethal Company
- Darktide
Üstün Görsel Stil Ödülü
- Inward
- High On Life
- COCOON
- Darkest Dungeon II
- Atomic Heart
En Yenilikçi Oynanış
- Your Only Move is Hustle
- Shadows of Doubt
- Contraband Police
- Starfield
- Remnant II
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Sifu
- Overwatch 2
- Street Fighter 6
- EA Sports FC 24
- Lords of the Fallen
En İyi Oyun Müziği
- Pizza Tower
- Chants of Sennaar
- Hi-Fi Rush
- Persona 5 Tactica
- The Last of Us Part I
Üstün Zengin Hikâye
- Resident Evil 4 Remake
- Love is All Around
- Baldur’s Gate III
- Star Wars Jedi: Survivor
- Lies of P
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
- Cities Skylines II
- Dave the Diver
- Train Sim World 4
- Coral Island
- Potion Craft: Alchemist Simulator
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