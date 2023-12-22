Steam’in kullanıcı oylarıyla yılın en iyi oyunlarını seçeceği 2023 Steam Ödülleri için oylama başladı. Adaylar da belli oldu.

Dolara geçmesiyle gündemde olan Steam, en büyük etkinliklerinden biri olan Steam Ödülleri’nin bu yılki ayağını resmen başlattı. Kullanıcılar, 11 farklı kategoriden yılın en iyi oyunlarını seçmek için şu anda oy kullanabiliyor.

En iyi oyunları seçmek ve oy kullanmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 2023 Steam Ödülleri oylaması, 2 Ocak 2023’e kadar devam edecek ve kazananlar da bu tarihte açıklanacak. Platform, oy veren kullanıcıların özel çıkartmalar kazanacağını da ekliyor. Peki bu yıl oyuncuların oylarıyla aday olmayı başaran oyunlar hangileri? İşte Baldur’s Gate 3’ten Starfield’a kadar adaylık kazanan tüm oyunlar.

2023 Steam Ödülleri Adayları

Yılın Oyunu

Resident Evil 4 Remake

Baldur’s Gate 3

Lethal Company

Hogwarts Legacy

EA Sports FC 24

Yılın En İyi VR Oyunu

F1 23

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Labyrinthine

Aşk ile Devam Ettirilen Oyun

Red Dead Redemption 2

Rust

Apex Legends

Deep Rock Galactic

Dota 2

Steam Deck’te En İyi Oyun

Brotato

Diablo IV

Dredge

The Outlast Trials

Hogwarts Legacy

Arkadaşlarla Daha Zevkli Oyun

Party Animals

Sons of the Forest

Sunkenland

Lethal Company

Darktide

Üstün Görsel Stil Ödülü

Inward

High On Life

COCOON

Darkest Dungeon II

Atomic Heart

En Yenilikçi Oynanış

Your Only Move is Hustle

Shadows of Doubt

Contraband Police

Starfield

Remnant II

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Sifu

Overwatch 2

Street Fighter 6

EA Sports FC 24

Lords of the Fallen

En İyi Oyun Müziği

Pizza Tower

Chants of Sennaar

Hi-Fi Rush

Persona 5 Tactica

The Last of Us Part I

Üstün Zengin Hikâye

Resident Evil 4 Remake

Love is All Around

Baldur’s Gate III

Star Wars Jedi: Survivor

Lies of P

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Cities Skylines II

Dave the Diver

Train Sim World 4

Coral Island

Potion Craft: Alchemist Simulator

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