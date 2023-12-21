Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Fiyatı Düşen Popüler Oyunlar

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Steam, en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi'ni başlattı. Fiyatlar dolar üzerinden olsa da birçok oyunda büyük indirimler var.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kasım ayında resmen TL desteğini kesmiş ve dolara geçiş yapmıştı. Dev platform, bugün dolara geçişinden sonraki ikinci büyük indirim kampanyası olan Kış İndirimi'ni başlattı.

Kış indirimleri kapsamında onlarca kategoriden yüzlerce oyun indirime girdi. Fiyatlar dolarla olsa da indirimlerde bazı iyi fırsatların olduğunu söyeyebiliriz. Aşağıdan Kış İndirimi kapsamındaarklı kategorilerden fiyatı düşen bazı popüler oyunlara ulaşabilirsiniz:

Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar

Oyun Normal Fiyatı  İndirimli Fiyatı 
Elden Ring 39,99 dolar (1.166,11 TL) 23,99 dolar (699,53 TL) 
Dead by Daylight 10,49 dolar (305,88 TL) 3,67 dolar (107,01 TL)
Forza Horizon 5 32,78 dolar (955,86 TL) 16,39 dolar (477,93 TL)
Forza Horizon 4  19,99 dolar (582,91 TL) 6,59 dolar (192,16 TL)
Resident Evil 4 Remake 44,99 dolar (1.311,91 TL) 22,49 dolar (655,81 TL)
Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar (294,22 TL) 2,52 dolar (73,48 TL)
Ghostrunner 2 18,99 dolar (553,75 TL) 13,29 dolar (387,54 TL)
The Outlast Trials  14,99 dolar (437,11 TL) 11,24 dolar (327,76 TL)
NBA 2K24  59,99 dolar (1.749,31 TL) 20,99 dolar (612,07 TL)
Dying Light 2 Stay Human 39,99 dolar (1.166,11 TL) 19,99 dolar (582,91 TL)
Rust  39,99 dolar (1.166,11 TL) 26,79 dolar (781,19 TL)
Battlefield 1  39,99 dolar (1.166,11 TL) 3,99 dolar (116,35 TL)
Detroit: Become Human 21,99 dolar (641,23 TL) 8,79 dolar (256,32 TL)
Far Cry 6 47,99 dolar (1.399,39 TL) 11,99 dolar (349,63 TL)
Days Gone 49,99 dolar (1.457,67 TL) 12,49 dolar (364,20 TL)
Stray  13,99 dolar (407,94 TL)  9,23 dolar (269,15 TL)
Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar (1.399,39 TL) 11,99 dolar (349,63 TL)

Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Diğer platformların devam eden indirimleri için ise aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

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