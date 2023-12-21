Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kasım ayında resmen TL desteğini kesmiş ve dolara geçiş yapmıştı. Dev platform, bugün dolara geçişinden sonraki ikinci büyük indirim kampanyası olan Kış İndirimi'ni başlattı.
Kış indirimleri kapsamında onlarca kategoriden yüzlerce oyun indirime girdi. Fiyatlar dolarla olsa da indirimlerde bazı iyi fırsatların olduğunu söyeyebiliriz. Aşağıdan Kış İndirimi kapsamındaarklı kategorilerden fiyatı düşen bazı popüler oyunlara ulaşabilirsiniz:
Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Elden Ring
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|23,99 dolar (699,53 TL)
|Dead by Daylight
|10,49 dolar (305,88 TL)
|3,67 dolar (107,01 TL)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar (955,86 TL)
|16,39 dolar (477,93 TL)
|Forza Horizon 4
|19,99 dolar (582,91 TL)
|6,59 dolar (192,16 TL)
|Resident Evil 4 Remake
|44,99 dolar (1.311,91 TL)
|22,49 dolar (655,81 TL)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar (294,22 TL)
|2,52 dolar (73,48 TL)
|Ghostrunner 2
|18,99 dolar (553,75 TL)
|13,29 dolar (387,54 TL)
|The Outlast Trials
|14,99 dolar (437,11 TL)
|11,24 dolar (327,76 TL)
|NBA 2K24
|59,99 dolar (1.749,31 TL)
|20,99 dolar (612,07 TL)
|Dying Light 2 Stay Human
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|19,99 dolar (582,91 TL)
|Rust
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|26,79 dolar (781,19 TL)
|Battlefield 1
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|3,99 dolar (116,35 TL)
|Detroit: Become Human
|21,99 dolar (641,23 TL)
|8,79 dolar (256,32 TL)
|Far Cry 6
|47,99 dolar (1.399,39 TL)
|11,99 dolar (349,63 TL)
|Days Gone
|49,99 dolar (1.457,67 TL)
|12,49 dolar (364,20 TL)
|Stray
|13,99 dolar (407,94 TL)
|9,23 dolar (269,15 TL)
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar (1.399,39 TL)
|11,99 dolar (349,63 TL)
Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Diğer platformların devam eden indirimleri için ise aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.
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