Steam, en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi'ni başlattı. Fiyatlar dolar üzerinden olsa da birçok oyunda büyük indirimler var.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kasım ayında resmen TL desteğini kesmiş ve dolara geçiş yapmıştı. Dev platform, bugün dolara geçişinden sonraki ikinci büyük indirim kampanyası olan Kış İndirimi'ni başlattı.

Kış indirimleri kapsamında onlarca kategoriden yüzlerce oyun indirime girdi. Fiyatlar dolarla olsa da indirimlerde bazı iyi fırsatların olduğunu söyeyebiliriz. Aşağıdan Kış İndirimi kapsamındaarklı kategorilerden fiyatı düşen bazı popüler oyunlara ulaşabilirsiniz:

Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar

Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Diğer platformların devam eden indirimleri için ise aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Epic Games’in yılbaşı kampanyası için:

PlayStation’ın Ocak İndirimleri için: